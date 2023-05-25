有線電視6.1告別　將分期攤還按金和回贈　通訊辦籲留意完約安排

開台30年的有線電視將於6月1日告別觀眾。通訊事務管理局辦公室今日（25日）提醒有線電視本地收費電視節目服務的用戶，留意下周四（6月1日）終止後的合約安排，有線將分期攤還客戶尚未享用的回贈、月費豁免和按金，並呼籲有疑問的客戶應盡快聯絡有線電視。

當局又指，有線電視／奇妙電視在過去數月，已協助大部份大廈改裝電視接收系統，相關用戶現時已可透過無線電頻譜接收奇妙電視的免費電視訊號，現有有線電視用戶可移除有線電視解碼器及自行將其電視或接收器直接接駁至現有的電視天線插座，以繼續接收免費電視訊號。



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通訊辦表示，香港有線電視有限公司會安排個人用戶的收費電視服務合約在6月1日終止，除非客戶選擇其他方案，否則尚未享用的回贈、月費豁免和按金會分期攤還，以及退款（如適用）；若個人用戶所訂購的是組合服務，即包含收費電視、寬頻服務、固網電話及／或流動電話服務的組合，當收費電視服務終止後，有線寬頻會繼續按有關合約提供組合服務計劃內的其他服務，直至合約完結。

當局強調，有線電視終止收費電視服務，將不會影響接收免費電視，而過往有小部份透過有線電視的微波多點傳輸系統接收奇妙電視的免費電視訊號，絕大份過去年數月已獲安排改裝電視接收系統，相關用戶現時已可透過無線電頻譜接收奇妙電視的免費電視訊號，故現有有線電視用戶可移除有線電視解碼器，以及自行將其電視或接收器直接接駁至現有的電視天線插座，以繼續接收免費電視訊號。

此外，除有線電視設立的四個回收點，用戶亦可將解碼器及相關設備交到環保署旗下「綠在區區」全港超過160個回收點，以減少電子廢物。有線電視已就上述事宜向用戶提供指引。

如用戶就合約或帳務事宜有任何疑問或查詢，應立即聯絡有線電視（熱線電話：1832 821；電郵：cs@i-cable.com）。

市民如欲查詢有關免費電視接收事宜，可致電上述有線電視熱線或與通訊辦（電話：2961 6333）聯絡。

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