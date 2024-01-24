保安員涉留言稱集結入警總殺一哥　官稱不能以魯莽淡化　煽動罪成

中年保安員涉在林卓廷Facebook帖文留言稱：「集結幾十萬人衝入警總，暫(斬)殺鄧炳強……」。他被捕後向警稱，因對社會現狀不滿而留言發洩，被控煽動罪，他自辯時重申只是發嗡風，案件今(24日)在區域法院裁決，法官李慶年指，不信納被告因看到黎智英被捕消息，一怒之下而留言，亦認為不能以鹵莽來淡化留言的煽惑性，裁定被告煽惑意圖傷人罪成，把案押後至2月7日判刑，被告期間需還柙。



被告周健國（52歲，保安員），被控於約 2020 年 12 月 3 日，在香港意圖使香港警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等香港警務人員。

被告周健國。(朱棨新攝)

留言稱要殺警察高層

案情指，前立法會議員林卓廷於2020年12月2日在其Facebook帖文，提到黎智英被捕消息。被告翌日在3日林的帖文下留言：「如果能集结幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳强和幾個警察高層 ，佢地就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」該留言有1個讚好及1個回應。被告在同日再留言：「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政 ，由其是中共」該留言有1個讚好。

自辯稱只是發嗡風

被告同月7日被捕，他稱一時衝動，才會發表該些殺警留言，又稱因認為黎智英是被政治檢控，對香港現象不滿並感到憤怒，所以發布相關留言。但他稱「以暴易暴」只是指「燒下垃圾桶」，對政府構成壓力，令警察就不會有高氣燄，若有人留這想衝入警總斬殺鄧，會出言勸阻。被告自辯重申只是發嗡風，並無傷害警員之意。

官指留言沒有限制公眾瀏覽

李官在裁決指，被告的留言沒有限制公眾人士瀏覽，其他人的回覆也在討論「反政府人士」被捕的事，認為這顯示被告有意鼓勵他人針對警隊高層、以暴力解決問題。

求情稱非處心積慮

辯方求情指被告患有抑鬱，並有輕度適應障礙，他並非處心積累，只是未有想清楚後果而犯案。李官先為被告索取感化官及社會服務令報告並押後判刑。

案件編號：DCCC 452/2022