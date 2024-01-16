保安員疑不滿社會　留言集結幾十萬人殺入警總斬鄧炳強　否認煽動

中年保安員疑在2020年看前立法會議員林卓廷在Facebook專頁上，看到林提及黎智英被控的帖文，在帖文下面留言稱：「集結幾十萬人衝入警總，暫(斬)殺鄧炳強……」。他被捕後向警稱，因對社會現狀不滿而留言發洩，又解釋他雖有提過「以暴易暴」，但只是指「燒下垃圾桶」，若發現有人有過激反應，會出言勸阻。保安員否煽動他人有意圖而傷人，案件今(16日)在區域法院開審，法官裁定他表證成立。保安員下午將出庭自辯。



被告周健國（52歲，報稱保安員），被控於或約於 2020 年 12 月 3 日，在香港意圖使香港警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等香港警務人員。

被告周健國否認煽動罪，在區域法院受審。

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林卓廷在FB帖文提黎智英被控

控方讀出開案陳詞，指前立法會議員林卓廷於2020年12月2日，在其Facebook 專頁發表帖文，內容為「今晚又爆大鑊！告黎智英 CLS!!!」。被告則於同月3日，在該帖文留言：「如果能集结幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳强和幾個警察高層 ，佢地就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」該留言有1個讚好及1個回應。被告在同日再留言：「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政 ，由其是中共」該留言有1個讚好。

認一時衝動留言殺警

被告同月7日被捕，他警誡下稱一時衝動，才會發表該些殺警留言。他在錄影會面稱，認為控告黎智英屬政治檢控，加上很多被捕者在審訊前不獲保釋 ，他認為並不公道。他對香港的現象不滿，感到憤怒，所以發布相關留言。

指警出來說話總表示自己正確

他又指，留言中稱要斬殺鄧炳強及其他警察高層，因鄧炳強是「一哥」（鄧現為保安局局長），替林鄭月娥政府去做一些「污糟邋過嘅工作」 ，又認為其他警察高層是 「衰人」，因為有時他們會出來報告表示拘捕一些社運人士 。 被告續稱，警察出來說話時 ，總表示自己正確，藍絲是情操高尚，他們這些人則是「暴徒」，所以他覺得警察氣燄高。

以暴易暴是指燒下垃圾桶

此外，他留言時想起黃之鋒包圍警總的案件，因此在留言稱「如果能集结幾十萬人衝入警總 」。而「唯一方法，以暴易暴」的意思是指「燒下垃圾桶」，他希望示威和「燒下垃圾桶」，可以對政府構成壓力，這樣警察就不會有高氣燄。他亦補充，若有人留言衝入警總斬殺鄧，會作出勸阻，因代價太大。

發布留言為發洩

就第二則留言，被告指覺得已經沒有自由集會的權利，和平手法已經沒有可能再出現 ，又指香港已經完全受到中共直接控制 ，包括警隊，因此發布該留言發洩的。

案件編號：DCCC 452/2022