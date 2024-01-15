少女涉TG群組串謀傷人　官指留言幼稚不負責　但無具體計劃裁罪脫

少女被指與4名男在通訊軟件Telegram設群組，討論用利器刺警及防疫人員等，又研究買電槍及弩等武器，被控串謀有意圖而傷人罪。4男早前已認罪，少女被捕後雖承認曾在群組留這，但否認指控，案件經審訊後，今(15日)在區域法院裁決，法官練錦鴻指少女的留言不負責任和幼稚，但未見她想把計劃付諸實行，認為不足證明少女參與協議以武器傷人，裁定她罪名不成立。而同案的4名男被告，則會於2月2日判刑。



女被告張佩善（17歲），否認於2022年2月8日至5月7日在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀非法及惡意傷害他人。

被告張佩善在區域法院經審訊後被裁定串謀傷人罪不成立。

控方指涉案群組本土激進

控方指，一個名為 「寧願站著死也不跪著生存」的本土激進Telegram群組於2022年2月成立。群組成員在帖文中發佈或轉載了大量充滿仇恨及煽動暴力的言論，包括倡議以極端暴力手段及使用不同戰術及武器，攻擊警員、公職人員、防疫人員及支持防疫政策的市⺠；倡議研發、製造及購買不同武器和裝備，包括槍械、爆炸品及各類致命的攻擊性武器 ，以向警員及防疫人員等人發動攻擊，或於社區內發動大規模的屠殺計劃等。

張曾在群組的言論中表示贊同

張加入群組並成為管理員，並以「多啦鼠夢」之名留言。已認罪的被告陳思諾曾在群組內抹黑防疫政策，形容疫苗為「毒針」時，及稱應殺死他們時，張曾表示贊同。後來有成員商議如入手及存放武器時，張亦曾表示對一同購買電槍感興趣。

貼文自招嫌疑但未能證要傷害他人

練官指雖然被告的貼文顯示她同意購買武器，但無具體計劃。她的貼文除不負責任、幼稚得令人發笑及自招嫌疑外，不能證明她曾與他人達成協議要傷害其他人，故裁定她罪名不成立。

同案4男已認罪2月判

同案4名男被告：陳思諾（36歲、倉務員）、李浩源（18歲）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）、及蔡啟棉（19歲），早前已承認同一項控罪。陳另承認1項「作出一項或多項具煽動意圖作為」罪；李、黃另承認1項「串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪；黃另承認管有危險藥物、無牌管有槍械及彈藥兩罪。他們的案件押後至2月2日判刑。

案件編號：DCCC 1016/ 2022