換新鈔2024｜滙豐指網上預約時段全爆滿　渣打稱仍可預訂換迎新鈔

龍年將至，相信不少市民已準備辦年貨及換鈔作派利是。渣打及滙豐等3間發鈔行於周四（18日）起容許客戶網上預訂，讓客戶從下周四（25日）至2月9日前往分行換鈔。滙豐及渣打香港均表示，網上預約反應相當理想，其中滙豐指出所有預約時段已經爆滿。渣打香港指出，由於反應熱烈，換新鈔預訂名額已滿，又表示客戶仍可以在網上預訂「迎新鈔」。



滙豐指出網上預約反應相當踴躍，所有預約時段已經爆滿。於1月25日至31日期間，客戶可使用全港首創的自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，在指定自動櫃員機隨時提取港幣20/50元「迎新鈔」此外，滙豐會在1月25日至2月9日，安排換新鈔的客戶在分行即場取籌及分流

滙豐又指出，分行亦準備了足夠的迎新鈔，客戶無需預約亦可到場提取。

渣打香港指出，由於反應熱烈，換新鈔預訂名額已滿，又表示客戶仍可以在網上預訂「迎新鈔」。

渣打指出網上預訂新鈔反應熱烈，新鈔預訂名額已滿，市民仍可於網上預訂「迎新鈔」，於1月25日（星期四）至2月9日（星期五）期間在渣打香港分行兌換。

該行表示全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全線分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。