港車北上｜周末假日北上　擬須早3天預約返程　李耀培：大打折扣

自港珠澳大橋推出港車北上及澳車北上後，假日常出現塞車情況。珠海商務局就珠海公路口岸預約系統的招標結果日前出爐，內容披露當局計劃當港澳單牌車輛入境後，在周末和法定節假日出境前，規定車主須提前3天進行出境預約，一日共設12個時段，每時段兩小時，每個時段可供1,100架車預約。《香港01》正向港府查詢，澳門保安司回覆傳媒指仍在初步研究階段，暫未達共識。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，大部份港車北上車主均利用周六周日出行，倘返港要提前三日，港車北上計劃會大打折扣。他指港車佔比例遠不及澳門車，建議可在繁忙擠塞日子分隔港澳車流，例如要求澳車使用橫琴口岸等。



▼7月1日 港車北上啟動▼



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珠海市商務局上月就「港珠澳大橋珠海公路口岸通關車輛出境預約系統建設」招標，指希望推出預約出境系統，以減少港車北上及澳車北上實施後，激增車流量引致口岸擠塞的風險。

招標結果日前出爐，文件披露計劃推出「出境預約」，當港澳單牌車車主入境後，若要在周末及法定假期出境，出境前須事先進行預約，並要提早3天利用平台系統預約。

根據計劃，預約會以兩小時為一個時段，全日分12個時段，每時段可供1,100架車輛預約，每名用戶只能有一個成功預約紀錄，而一日內用戶最多只可提交3次預約。倘要取消預約，就必須在原先預約時段開始前兩小時前完成。

▼10月23日 重陽節連假珠海口岸一帶塞車▼



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公告顯示，招標結果由珠海電子口岸管理有限公司投得，中標金額為91.5萬元，合同期為半年，推算系統約在半年後推出。

目前港車北上不設配額，但須事先在指定網站登記抽籤，抽中的車主成功申請後即可隨時在網站預約出行，但須提早至少兩日預約，返程則不需預約。據運輸及物流局局長林世雄上月在立法會會議上透露，截至去年11月30日，約有30,800宗申請完成程序。

澳門：措施處於初步研究階段

《香港01》正就事件向港府部門查詢。澳門保安司回覆當地傳媒查詢時，指經向珠海方面了解，有關措施尚處於初步研究階段，仍需經雙方政府充分溝通、廣泛討論，並達成共識後方可實施，有關消息不是雙方達成的共識。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，大部份港車北上車主均利用周六周日出行，指預約返程會令港車北上大打折扣，「頂哂龍都一日，星期六上星期日返，點會預三日前呢？三日未必預上去。」

李耀培又說，現時成功申請港車北上的港車只有約3萬架，比例遠不及澳門車，建議可在繁忙擠塞日子分隔港澳車流，由於港車只有港珠澳大橋可直接駛往珠海，他認為可要求澳車使用橫琴口岸出入，疏導大橋車流。

▼7月1日 中國香港汽車會「港車北上」啟動禮▼

