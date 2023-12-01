港車北上｜周末回港口岸公路塞車　珠海招標增設預約出境系統疏導

港車北上於今年7月實施，不時有獲批駕駛者自行駕車北上，惟每逢連假等外出高峰期，回港時珠海公路口岸都會大塞車。近日珠海市政府計劃推出珠海公路口岸關通關車輛出境預約系統，擬要求出境車輛先行預約，以減低港車北上及澳車北上於口岸帶來的塞車問題。



中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，其實本身港車北上前都需提前預約，離開珠海時擠塞的主因源於乘客需下車過關，令過關時間延長，認為預約系統未必有用，反而希望可以改善過關流程。



▼7月1日 中國香港汽車會「港車北上」啟動禮▼



+ 23

近期出行高峰期間，港珠澳大橋珠海口岸一帶都出現擠塞，當地政府都會提醒市民避過車流高峰駕駛，惟始終會塞車。

珠海市商務局近日的招標採購名單中，包括「港珠澳大橋珠海公路口岸通關車輛出境預約系統建設」。內文提到，已制定了《關於港珠澳大橋珠海公路口岸建立通關車輛出境預約機制的工作方案》，將車輛出境信息，推送至拱北海關、珠海邊檢總站、及市相關職能部門，以向預約成功車輛，發出行提示，從而引導出境車輛有序通關關口。

▼10月23日 重陽節連假珠海口岸一帶塞車▼



+ 7

內文特別提到，上述措施是根據《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸出入內地管理辦法》的相關規定，以降低港車北上及澳車北上實施後，激增車流量引致口岸擠塞的風險。翻查資料，該文件提到，珠海市依大橋口岸通關能力、口岸連接路的通行能力等情況，再與香港政府等有關部門商討後，可制定大橋口岸交通管制措施，以保障大橋口岸通關順暢。

是次項目的預算金額為約114萬元人民幣，今年12月開始採購，但未提到何時正式實行。

▼7月1日 港車北上啟動▼



+ 31

香港汽車會李耀培：乘客需要下車過關引致倒灌塞車

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，預約系統無助解決擠塞。他解釋，現時擠塞的一大原因，在於進出珠海關口時，乘客需要下車過關，人多時會排長龍，即使駕駛者毋須下車過關，但仍需於口岸等待同行友人完成過關後上車。他指，等候的位置並非停車場，只是過關後的通道，結果令車輛倒灌引致塞車。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培又稱，現時港車已經要提早三日預約北上，每次來回需繳付300元人民幣過橋費；反之澳車由於毋須通過大橋收費站，省卻過橋費，因此澳車北上數量多於港車。他希望當局可改善出入境流程，以解決擠塞問題。