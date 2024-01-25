垃圾徵費｜指定袋周五開賣　Carousell有人稱較官方平55%放售

政府早前公布垃圾徵費會延遲至8月1日才推行，不過售賣指定垃圾袋的日期則不延遲，部分商戶將於明天（26日，星期五）起發售。不過，記者近日發現，本地拍賣網站Carousell已有人放售聲稱「環保署指定垃圾袋」，只需7.5元已可購買10個15公升的「環保署指定垃圾袋」，售價較官方便宜55%。同一賣家在另一帖文指出，現得只有15公升的指定垃圾袋有貨，最低消費要買20個。



環保署表示，該垃圾袋懷疑是自2018年起在垃圾收費實踐計劃下提供給住戶試用的模擬指定袋，讓他們培養棄置垃圾的新習慣。在垃圾收費實施後，市民不能以模擬指定袋棄置垃圾，否則會觸犯垃圾收費相關法例，署方已就上述發現轉交香港海關以展開跟進調查。



垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

Carousell放售聲稱存貨只有6包

垃圾徵費雖然押後四個月實施，但指定袋如期明日開始開賣。但在未開賣前，早前已有內地購物網站售賣聲稱為本港的指定垃圾袋，環境局局長謝展寰早前曾就事件表示，就初步調查涉及的垃圾袋為2018年垃圾收費實踐計劃下，提供給住戶試用的模擬指定袋，而非用於日後實施的垃圾徵費。

記者發現，本地拍賣網站Carousell有人放售聲稱「環保署指定垃圾袋」，指只需7.5元則可購買10個15公升的指定垃圾袋，為官方售價便宜約55%。賣家在圖片中標明存貨只有6包。

同一賣家在另一帖文則附有20公升的指定垃圾袋的照片，並在內文指出，指定垃圾袋有分10公升、15公升及20公升，惟現得只有15公升的指定垃圾袋有貨，而售價則為10元一包，最低消費要買20個。

環保署：疑是實踐計劃模擬指定袋 已交海關展開跟進調查

環保署表示，在1月上旬已發現有人於網上流傳有關出售聲稱指定袋，並已於1月5日通過新聞稿澄清。該垃圾袋懷疑是自2018年起在垃圾收費實踐計劃下提供給住戶試用的模擬指定袋，讓他們培養棄置垃圾的新習慣，有關實踐計劃已於去年年底完成。在垃圾收費實施後，市民不能以模擬指定袋棄置垃圾，否則會觸犯垃圾收費相關法例，署方已就上述發現轉交香港海關以展開跟進調查。

署方表示，根據《廢物處置條例》（第354章）規定，指定袋及指定標籤只可由獲環保署署長授權的人士以指明條款及出售，以防止偽冒指定袋及指定標籤流入市場。任何沒有獲授權的人士如出售指定袋或指定標籤，一經定罪，最高可被判罰款20萬元，會繼續密切留意有關情況，有需要時會採取合適的執法行動。

該署重申，已在垃圾收費專題網頁公布獲環保署署長授權的零售點和網上平台，市民可於明日（26日）起率先在三間獲授權零售商的零售點購買指定袋及指定標籤，並沒有安排其他獲授權零售商提早銷售指定袋及指定標籤。

環保署稱，已為不同容量的指定垃圾袋及指定標籤的設計完成商標註冊工作，以防止可能出現的偽冒產品及杜絕侵權行為。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報。