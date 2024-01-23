垃圾徵費｜棄大垃圾又不一定要貼$11標籤　視乎垃圾車是否壓縮型

垃圾徵費押後至今年8月1日推行，屆時垃圾將按袋或標籤收費。不過物業管理界指出，若住戶為大型垃圾貼上11元的指定$11標籤，但同時物管公司安排夾斗車處理，政府規定屬於按重收「入閘費」，即會造成雙重付費。因此問題在於，住戶是否需要為大型垃圾貼上標籤呢？



環保署回覆指，大型垃圾的收費視乎垃圾產生者使用何種垃圾收集服務而定。如由食環署或由私營廢物收集商以壓縮型垃圾車所收集，應貼上指定標籤；如由私營廢物收集商的非壓縮型垃圾車所收集，則須按其重量繳付堆填區「入閘費」，棄置者毋須在棄置前貼上指定標籤。



香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，大廈管理處或製作住戶棄置大型垃圾價目表，或是直接由管理費入手，各住戶一同攤分費用，視乎不同物管公司如何決定。



物管經理︰大型垃圾貼指定標籤變相雙重付費

政府上周五（19日）為物業管理界舉行講解會，參與者期間踴躍發問，包括清潔工「執手尾」、處理違規住戶等問題。惟時間有限，署方代表未能悉數解答，其中11元指定標籤如何執行，便是業界的關注點之一。

物管經理陳先生於會後向記者提出，指其負責的屋苑以垃圾斗收集大型垃圾，該批垃圾一直以來交由夾斗車處理。然而環保署規定，私營收集商的夾斗車，所收集的大型垃圾，並非按標籤／標籤收費，而是按重量收入閘費。

換言之，若該屋苑的住戶，為大型垃圾貼上11元的指定標籤，但同時物管公司安排夾斗車處理，則造成雙重付費。因此陳先生感到困惑，究竟住戶丟棄大型垃圾時，是否需要貼上指定標籤呢？

大型垃圾收費方式。（香港01製圖）

政府網頁︰私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車處理 屬按重收費

翻查資料，房屋署網頁提到，未能放進指定垃圾袋的大型垃圾，例如餐桌、書櫃或床褥等傢俬，住戶必須每件貼上指定標籤，方可在大型垃圾收集點棄置。

但環保署網頁列明，由私營廢物收集商，以非壓縮型垃圾車（即包括夾斗車）收集，便毋須貼上指定標籤，按重量繳付「入閘費」，視乎轉運站或堆填區，每公噸收365元或395元。

只有食環署或其承辦商安排的垃圾車，或是食環署垃圾站所收集的大型垃圾，包括市民自行或由員工棄置，才需要貼上指定標籤。

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻。（資料圖片／歐嘉樂攝）

甄瑞嫻提醒相關住戶︰記得11蚊標籤唔係你哋用

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻表示，由於大型垃圾混雜金屬及玻璃，若安排壓縮型垃圾車運送，會損害壓縮設備，因此物管及清潔公司，只會安排夾斗車運送大型垃圾。

然而若按政府的指引，若大型垃圾由私營廢物收集商的夾斗車處理，屬於按重收「入閘費」。她便稱，由物管公司管理的大廈，包括公營房屋，因垃圾收集服務外判予私營收集商，因此相關住戶毋須為大型垃圾貼上指定標籤，否則會造成雙重付費。「記得11蚊標籤唔係你哋（私營廢物收集商）用。」

按重量繳付「入閘費」收費表。（環保署網頁截圖）

不解政府未向市民交代清楚大型垃圾收費

矛盾的是，政府網頁卻提到住戶要為大型垃圾貼上指定標籤，例如餐桌、書櫃或床褥等。甄瑞嫻解釋，清潔界人手短缺，即使衣櫃等傢俬，確實適合放進壓縮型垃圾車，但物管沒可能聘請清潔工專門為大型垃圾分門別類，只會直接將全部大型垃圾一車運走。「所以係冇用嘅，你貼個標籤落去，管理公司會搵我哋車垃圾，到時又要攤分入閘費。」

她表示，業界曾多次與環保署討論上述問題，因此不解政府為何至今，仍未向市民講解大型垃圾的處理方式。雖然不同於政府對外宣稱的貼標籤，但她強調上述做法符合規例，「我哋都係依法，只係就返我哋方式運作。」

▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼



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僅三無大廈、村屋戶要為大型垃圾貼指定標籤

甄瑞嫻補充說，三無大廈的住戶只能將大型垃圾，棄置在食環署的收集站，而村屋附近的垃圾站，亦由食環署所管理，毋須收「入閘費」，因此該批住戶的大型垃圾，需要貼上指定標籤。

至於物管公司管理的大廈住戶，若自行將大型垃圾棄置在食環署的垃圾站，即不會出現雙重付費的問題，亦需要貼上標籤。她總結一句︰「最重要睇你用乜嘢方式去棄置大型垃圾。」

住戶管理費或一同攤分入閘費

若甄瑞嫻的所言屬實，究竟大型垃圾的「入閘費」又如何攤分？她表示，大廈管理處或製作大型垃圾價目表，或是直接由管理費入手，各住戶一同攤分費用，視乎不同物管公司如何決定。

環保署：收費視乎垃圾產生者使用何種垃圾收集服務而定

環保署回覆指，大型垃圾的收費視乎垃圾產生者使用何種垃圾收集服務而定。如大型垃圾不能以指定袋包妥，而該等大型垃圾是由食物環境衞生署（包括其承辦商）收集，或由私營廢物收集商以壓縮型垃圾車所收集，市民應在棄置前貼上指定標籤，指定標籤每個售價為$11。

如該等大型垃圾是透過私營廢物收集商的非壓縮型垃圾車所收集，則須按其重量繳付「入閘費」，市民毋須在棄置前貼上指定標籤。