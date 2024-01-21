垃圾徵費｜網傳指定袋易爛　環保署拍片放8.5公斤物品無破損

政府上周五（19日）公布垃圾徵費押後四個月至8月1日實施，而網上流傳一段短片聲稱環境保護署的指定垃圾袋非常容易破爛。環保署今日（21日）發聲明反駁，指影片所示的並非尚未開始發售的指定袋，批評有關言論全屬詆毀污蔑，並嚴厲譴責抹黑指定袋質量的假消息，會將懷疑有刑事成分的個案轉交警方跟進調查。



環保署拍片實測示範，在一個15公升的「背心型」真指定袋內，放置總共8.5公斤（18.7磅）重的罐頭、油醬油、洗潔精和筒裝蘋果共17樣，再多次拉扯，都完好無損，反駁易破爛指控。



垃圾徵費押後至8月1日實施，不過指定垃圾袋最快1月26日有售。(資料圖片)

環保署稱已通過所有測試 批發謠言者居心叵測

署方表示，快將出售的指定袋，早已通過國際及／或國家相關標準的所有測試，不會輕易破損。相關測試包括：抗拉強度、斷裂伸長率、抗穿刺力，以及抗衝擊能力。

政府嚴厲譴責此類假消息，並提醒市民近日有不少打擊指定袋質量的謠言，居心叵測，市民務必提高警剔，免受人誤導和蠱惑。環保署會將懷疑有刑事成分的個案，轉交警方作跟進調查。

環保署示範15公升指定袋放17樣物品都完好無損

環保署今日同時上載一條實測短片反駁。該署人員在一個15公升的指定袋內放入物品，再將「背心袋」揈來揈去，但未有斷裂。署方人員之後逐一拿出袋內物品，總共有17樣，當中最多是食物罐頭，其他有樽裝醬油、洗潔精和筒裝蘋果。

工作人員為證明指定袋經得起「磨煉」，再多次拉扯該指定袋，依然無損。最後開估該17樣物品總重量為8.5公斤（18.7磅），相等於可承重一包8公斤米的重量。

▼網傳指定垃圾袋「斷開」逐格睇▼



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本港網絡近日瘋傳1段影片，有商戶聲稱使用測試版指定垃圾袋時「一掹已經穿咗」；該商戶又嘗試用指定垃圾袋「一袋兩用」盛載貨品，詎料15公升容量的指定垃圾袋，只放了約4公斤貨品，就在容量仍未用盡下斷開「爛掉」，令商戶直斥「垃圾」。內地小紅書也有類似短片，不過已被下架。

從片段中可見，網民持有的指定袋寫有「只供測試用」，料是早年派給作測試用，之後再作調整，將發售的指定袋含至少20%回收膠料。

▼測試版指定垃圾袋「一掹即穿」逐格睇▼

