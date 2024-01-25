大學生遭禁錮兼勒索其家人700萬　兩主腦被判囚4年半和5年

一名大學生於2020年遭兩男女以親密照勒索5千元後，遭多名青少年禁錮酒店房間，並向其父母先後勒索共700萬。大學生其後趁綁匪睡著時成功逃走並報警，多名涉事男女先後被捕。3男女早前分別認罪及受審後，被裁定勒索、盜竊及非法禁錮等多罪成，案件今（25日）在區域法院判刑。法官指兩名受審男女為案中主腦，犯案主要出於貪心；又指事主雖未在事件中受傷，但仍一度失去自由和受驚，判處兩人4年半和5年；同案另一名認罪被告則被判囚28個月4星期。



女被告楊子潁（22 歲），及男被告葉文軒（23 歲），早前經審訊後被裁定勒索、盜竊及非法禁錮等5罪成；此外，已認罪的男被告黃希朗則任控方證人，指控楊和葉二人。

官指被告犯案出於貪心 向X母勒索600萬 金額龐大

法官判刑時指，事主X和楊曾為情侶，即使X在交往前後均對楊十分差劣，但這亦非眾被告勒索他人的正當理由。而X雖未在綁架時受到實際傷害，但仍一度失去自由，並因而受到驚嚇。

法官又指，楊和葉二人為案中主腦，認為他們犯案主要出於貪心。楊和葉案發時曾向X母勒索600萬，其後葉又勒索X父100萬。雖然兩人均未有交贖金，但前者所涉金額龐大，後者亦因葉的威脅訊息感擔憂。此外，楊最先招募其他被告參與綁架事件，故葉的罪責較重。基於以上考慮，判楊囚4年半、葉囚5年。

至於涉參與綁架勒索和藏毒的黃希朗，法官考慮到其認罪，及曾出庭指證其他被告，酌情減刑，終判其囚28個月4星期。

X交出5000元贖金後 被綁架到酒店 期間遭毆打

案情指，被告楊子潁和葉文軒案發時為情侶，X則是楊的前男友。2020年9月，葉從楊手上取得X和其女友Y的親密照後，向他們勒索5000元。惟在X交贖金後，卻遭綁架到酒店。期間，被告吳任豐等人曾毆打X，並逼他交出電話和錢包。

翌日早上，X母收到信息，指X「搞」一名警長的女兒，勒索X母600萬元，否則其兒子會被斬斷手腳。同一時間，X醒來發現看管他的兩人在睡覺，便乘機逃走並報警。及至11月6日，葉就相同事件發訊息予X父，以勒索100萬元。

案件編號：DCCC 706、417/ 2022