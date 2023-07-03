港男墮裸聊騙局　自己頭像移花接木變色情片主角　遭勒索一萬元

人工智能（AI）發展趨向成熟，內地更驚傳多宗駭人聽聞的AI換臉實時視訊詐騙案。警方澄清指，中港兩地均無接獲相關舉報，本港亦暫無涉及AI詐騙的報案。不過，有不法份子以AI製作虛假新聞報道，並訛稱為本港銀行高層，推銷虛假的投資計劃，有日本男子誤信為真；亦有25歲港男則險墮騙局，遭網友誘使下載來歷不明的手機App，以進行裸聊對話，其臉部隨後被「移花接木」至色情影片，更被勒索購買1萬元點數卡，幸最終未有金錢損失。

警務處網罪科及商罪科提醒，科技日新月異，其中深偽技術（Deepfake）更可將圖像或影片「移花接木」，亦可偽冒語音內容，呼籲市民特別是長者應提高警覺，包括避免接聽陌生的視像來電，如懷疑身分真偽，可要求對方在鏡頭前做指定動作，例如用手指在臉部前方「劃過」，「睇吓佢神情自唔自然，同有冇穿崩位。」



警務處網罪科及商罪科提醒，科技日新月異，呼籲市民提防人工智能相關騙案。（盧翊銘攝）

陳純青指，今年首5個月共有1624宗投資騙案，當中近8成屬網上騙案。（盧翊銘攝）

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，今年首5個月錄得逾1.5萬宗詐騙個案，佔本港整體罪案44%，比去年同期增58%，涉及損失共21億元，人均損失1300萬元。他提到，投資騙案類別更顯著上升，今年首5個月共有1624宗，較去年同期增56%，當中近8成屬網上騙案。

他提到，本港至今未有接獲AI相關騙案舉報，但科技發展日新月異，有不少騙徒借助AI行騙，網上更出現利用深偽技術、假冒名人製作的詐騙影片，警方近月更留意到海外有網上投資騙徒，以深偽技術製作虛假新聞報道，誘使市民墮入騙局。

其中一宗案，有日本男子於Instagram認識一名自稱是本港投資銀行行政總裁的網友，IG帳戶更載有一段受訪片段，與新聞主播談及其銀行推出的高回報投資計劃。受害人不虞有詐，誤信對方並按指示購買總值1700港元的點數卡。

惟受害人隨後感「唔對路」，遂與涉及的投資銀行聯絡，始知悉該「行政總裁」屬偽冒，該則新聞報道更是以深偽技術虛構後製而成，受害人遂於當地報警求助。陳純青指，警方備悉相關情報，亦會與海外執法機構保持緊密聯繫。

警方近月留意到有網上投資騙徒，以深偽技術製作虛假新聞報道，訛稱本港一間銀行設有高回報的投資方案，誘使市民墮入騙局。（警方提供）

另一宗涉及AI的騙案情報，受害人為25歲香港男子。網絡安全及科技罪案調查科情報組高級督察吳柏慧指，該名男子今年3月，於交友平台遭誘使進行裸聊，但需下載對方指定的手機直播App，始能展開對話。他隨後發現其肖像被「移花接木」至色情影片，對方更進行勒索，要求購買1萬元點數卡，受害人拒從力保不失，並向警方作出通報。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎表示，深偽技術近幾年發展迅速，可透過人工智能進行深度學習，並將圖像或影片內容轉移，亦可偽冒語音內容。雖然本港目前沒有涉及以人工智能換臉擬聲，並進行實時視像通話的個案，但市民需時刻提高警覺，包括留意對方通話時有否破綻，例如眼神及口型有否不自然，亦可要求對方在鏡頭前做指定動作，「可以要求對方喺鏡頭前用一隻手指，慢慢劃過臉部，由於電腦需要針對咁突如其來嘅改變要重新運算，所以係會有穿崩位。」

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察張文瀚補充指，如有懷疑，亦可嘗試於對話中向對方詢問個人問題，從而核實對方身分。他提醒，市民應保持警剔，切勿輕易將臉部及指紋等個人生物辨識資料交予他人，包括避免接聽陌生的視像來電，以免資料不慎外洩。

網上資訊眼花瞭亂，商業罪案調查科訛騙組督察梁珮筠說，市民應養成事實查證（Fact check）習慣，如懷疑文字或圖片被竄改，可善用搜尋器查證出處，亦可借助警方早前推出的「防騙視伏器」，輸入收款賬戶、電話號碼及電郵地址等，以評估其詐騙及網絡安全風險。

陳智穎即場示範深偽技術，「易容」至網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青的樣子。（陳淑霞攝）