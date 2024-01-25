流感｜少女甲流併發肺炎危殆　潛伏期曾到泰國　家居接觸者現病徵

衞生署衞生防護中心今日（25日）正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，一名過往健康良好的15歲女童於本月18日開始發燒、流鼻水、咳嗽和喉嚨痛，及後於24日獲安排到瑪麗醫院兒童深切治療部繼續接受診治，呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，病人現時情況危殆。



衞生署衞生防護中心1月25日公布正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。（資料圖片）

衞生防護中心表示，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，當中涉及一名過往健康良好的15歲女童，於本月18日開始發燒、流鼻水、咳嗽和喉嚨痛，並在19日向私家醫生求醫。及後於23日因徵狀惡化到一間私家醫院求醫，同日入院治理，並於昨日（24日）獲安排到瑪麗醫院兒童深切治療部繼續接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎。病人現時情況危殆。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到泰國。她的一名家居接觸者現時出現病徵。中心正繼續調查。

衞生防護中心：市民應及早接種疫苗

衞生防護中心發言人表示，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

衞生防護中心發言人又指，同時患上流感與2019冠狀病毒病的患者有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。

內地男遊澳門不適送院 甲流陽性併發肺炎需用呼吸機

另外，澳門衛生局公布今（25）日接獲一宗流感重症報告。患者為45歲內地男旅客，於1月19日獨自在酒店內感到不適，要求酒店聯絡消防救護車送往仁伯爵綜合醫院急症室就診，到達急症室時表現為高熱、意識水平下降。實驗室檢測顯示甲型流感呈陽性，影像學檢測顯示肺炎。患者當日已收住入院，目前在深切治療部接受治療，需使用呼吸機。

衛生局又接獲2宗流感樣疾病群集性感染報告。第一宗患者是位於氹仔南京街的培道中學氹仔幼稚園分校K2B班5名學生，3男2女；第二宗，患者是位於氹仔天津街的聖瑪嘉烈中心4名院友，均為女性。他們於1月22日起出現發熱及咳嗽等上呼吸道症狀，部份患者已接受診治，無重症或其他嚴重併發症的情況。有關場所已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，嚴格執行患病院友、學生和員工隔離的規定。