流感痊癒勿鬆懈　肺炎球菌或乘虛而入　長者幼兒高危

本港進入流感高峰期，近日天氣亦開始轉冷。不少市民感染流感痊癒後容易疏於防範，其中香港最常見便是繼發感染肺炎球菌，隨時「病完又病」。一旦感染後，除會再次發燒，更會引發鼻炎、肺炎等，嚴重更可能出現入侵性疾病，在兒童及長者身上尤其嚴重。接種疫苗現時是預防肺炎球菌最有效方法之一，亦可以與流感疫苗同時接種，達到「雙重保護」。



撰文：醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧志偉醫生



醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧志偉醫生

肺炎球菌感染泛指由肺炎鏈球菌（或稱肺炎球菌）引致的疾病。醫學界至今發現 100 多種血清型的肺炎球菌，絕大部份能夠存活於人體並常見於上呼吸道鼻腔內，主要經飛沫或接觸受呼吸道分泌物污染的物品傳播。

肺炎球菌一般可引發鼻炎、鼻竇炎、中耳炎等疾病，嚴重者甚至會併發致命的入侵性疾病，例如入侵性肺炎、敗血症和腦膜炎等。發病率於2至4歲和65歲或以上人士較高，而血清三型是本港主要導致侵入性肺炎球菌疾病的血清型。

不少市民感染流感痊癒後容易疏於防範，其中香港最常見便是繼發感染肺炎球菌，隨時「病完又病」。一旦感染後，除會再次發燒，更會引發鼻炎、肺炎等，嚴重更可能出現入侵性疾病，在兒童及長者身上尤其嚴重。（資料圖片）

流感容易引起繼發性肺炎球菌感染，因為感染流感後，呼吸道會更容易受到細菌入侵，讓肺炎球菌有機可乘。流感一旦併發肺炎球菌感染，緊接着感冒症狀會再次發燒，出現帶顏色，又濃又稠的鼻液或痰、咳嗽持續及氣喘等。若肺炎球菌入侵血液，可令情況瞬間惡化，例如肺炎便可以導致呼吸衰竭及死亡等。

為預防肺炎球菌，疫苗接種是最有效的方法，現時最常見的疫苗種類分為「肺炎球菌結合疫苗」（如十三價疫苗、十五價疫苗、二十價疫苗）及「二十三價肺炎球菌多醣疫苗」。

科學數據顯示，十三價疫苗能有效預防侵入性肺炎球菌病，以及肺炎球菌引致的非入侵性肺炎。二十三價疫苗則含有更多血清型種類，理論上可提供額外的保障，亦可有效預防侵入性肺炎球菌病，但對於預防肺炎球菌引致的非入侵性肺炎的效能卻未如理想，讀者需要先了解清楚。

接種肺炎球菌疫苗現時已納入港府的政策，衞生署會為2個月大和4個月大的兒童接種十三價肺炎球菌結合疫苗，並在1歲時接種加強劑。至於 65 歲或以上的長者，合資格人士可獲資助到已登記參與計劃的私家醫生接種疫苗。

肺炎球菌疫苗和流感疫苗是可以同時接種，俗稱「左流右肺」。市民如擔心染病影響新年佳節，除了考慮在公眾場所戴口罩，也應盡快接種疫苗為上。（資料圖片）

曾患侵入性肺炎球菌病、免疫力缺乏症、慢性心臟病、肺、肝、腎等疾病、裝有人工耳蝸等均屬高風險人士，「疫苗可預防疾病科學委員會」亦建議有關人士應接種一劑十三價疫苗，一年後再接種一劑二十三價疫苗。

肺炎球菌疫苗和流感疫苗是可以同時接種，俗稱「左流右肺」。即時同一次接種，在左手接種流感疫苗，右手接種肺炎球菌疫苗，毋需分開兩個日子接種。市民如擔心染病影響新年佳節，除了考慮在公眾場所戴口罩，也應盡快接種疫苗為上。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

