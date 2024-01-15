流感新冠夾擊｜許樹昌倡接種疫苗加強劑　料短期內每年打一針

撰文：江麗盈
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本港受新冠、流感夾擊，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（15日）接受電台訪問時指，建議離上次感染或接種疫苗已有逾半年時間的人接種加強劑。他又提到，估計短期內每年一針屬基本，但仍要祝乎有沒有新品種，如有攻擊力變強的變種出現，屆時接種疫苗的次數或要變頻密。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議距離上次感染或接種疫苗已有逾半年時間的人接種加強劑。（資料圖片）

中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目中建議，距離上次感染或接種疫苗已有逾半年時間的人接種加強劑。

他提到，現時正流行的新冠品種為XBB，如市民如想接種後的效果好，應接種XBB疫苗，若然市民擔心接種mRNA有副作用，選擇接種舊疫苗也可以，「我估計短期內每年一針係基本。」他續指，接種密度也視乎有沒有新品種，如有攻擊力變強的變種出現，屆時接種次數或會變密。

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