流感新冠夾擊｜許樹昌倡接種疫苗加強劑 料短期內每年打一針
撰文：江麗盈
出版：更新：
本港受新冠、流感夾擊，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（15日）接受電台訪問時指，建議離上次感染或接種疫苗已有逾半年時間的人接種加強劑。他又提到，估計短期內每年一針屬基本，但仍要祝乎有沒有新品種，如有攻擊力變強的變種出現，屆時接種疫苗的次數或要變頻密。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目中建議，距離上次感染或接種疫苗已有逾半年時間的人接種加強劑。
他提到，現時正流行的新冠品種為XBB，如市民如想接種後的效果好，應接種XBB疫苗，若然市民擔心接種mRNA有副作用，選擇接種舊疫苗也可以，「我估計短期內每年一針係基本。」他續指，接種密度也視乎有沒有新品種，如有攻擊力變強的變種出現，屆時接種次數或會變密。
新冠｜第二階段XBB疫苗計劃擴大 高風險人士1.18起免費優先接種流感新冠夾擊｜何栢良籲出門戴口罩 料兒童及長者住院需求急增流感新冠夾擊｜許樹昌料個案升 引研究指同時感染死亡率高兩倍流感．新冠｜指無計劃再推口罩令 盧寵茂：防控已進入新模式流感．新冠｜聖誕新年長假後公院入院率升 內科病床使用率達116%下周或進入流感高峰期 新冠亦趨活躍 張竹君籲「搭車」應戴口罩