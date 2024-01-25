管制即棄塑膠｜旺角4藥房售膠棉花棒　店員不知將禁售 ：需時清貨

今年4月22日起香港將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，其中日常常用的膠棉花棒及膠牙籤將禁止銷售及供應。記者今日（25日）走訪了四間旺角區藥房，但所有藥房店員均稱不知有該政策，負責人表示政府應該給予時間商家售賣存貨，而不是一刀切。



店員指木棉花棒也不環保：樹林就少啲

記者走訪了旺角區四間有售賣膠棉花棒的藥房，但所有藥房店員均稱不知將於4月實施的塑膠產品管制。旺角一間藥房店員洪先生稱，店內有售賣膠棉花棒，但認為使用木棉花棒會減少樹林面積，例如亞馬遜雨林的情況，「如果你用木，嗰樹林就少啲，一利一害，政府自己計……如果膠嘅，收集、分類（回收）會好啲。」

被問及政府宣傳該政策是否足夠，他反問：「我都唔知道，你話足唔足夠？」他指政府應該給予時間商家售賣存貨，而不是一刀切，若然不行，會讓原廠回收貨品。

九類即棄膠餐具將被管制。（綠色餐具圖片）

店員指膠棉花棒非必用品 料不會引起搶購潮

另一間藥房、不願具名的店員亦稱不知道政策。他的店內同時售賣膠棉花棒及紙棉花棒，價錢都是每包3元，平時並不多人買，因為屬非必用品，相信不會引起搶購潮。另外，他認為政策效用不大，因為市面有許多塑膠產品，「咁咪全部禁曬囉。」