管制即棄膠｜4.22禁發泡膠盒　三餸飯店擬轉容器　料每個飯加價$1

今年4月22日，香港將實施首階段即棄膠餐具管制，屆時商戶被禁止向顧客提供外賣發泡膠餐具及即棄膠餐具。因應新政策將實施，有三餸飯店擬轉用價格較貴的微波爐塑膠盒，料日後有關成本會轉嫁消費者，每份餐飯將會加價1元多，預計對生意有影響輕微。



4月22日起，本港禁止商戶向堂食或外賣顧客，提供發泡膠餐具。（洪芷菁攝）

4月22日是「世界地球日」，屆時香港將實施首階段即棄膠餐具管制，包括禁止商戶向堂食或外賣顧客提供發泡膠餐具、膠飲管、膠碟等即棄餐具。

小店擬轉用PVC微波爐盒

位於油麻地的一間三餸飯店「雄記小廚」，目前使用發泡膠盒作為外賣盒。店員張先生表示，因應政府實施管制，店鋪已計畫轉用PVC材質的微波爐盒。但他稱，每個盒的成本比發泡膠盒貴50%，由於成本增加，每份餐飯會加價1元多，預計對生意有輕微影響。

至於店內正使用的塑膠即棄湯匙、茶匙及飲管，未來亦會換成木製湯匙、茶匙及紙製飲管，預計成本較塑膠餐具高六、七成。至於屆時如市民自備容器，如食用後不適，會否擔心背負責任，他表示只能無奈接受。

油麻地另一間三餸飯店「鑊氣三餸飯」，目前亦是使用發泡膠盒作外賣盒。店員王小姐表示，早前有政府官員到店光顧時，提及將會實行管制政策，故該店計畫未來轉用另一種透明膠盒，可重複使用及放進微波爐，成本比發泡膠盒每個貴3元。

2025年擬所有膠外賣盒禁止提供

值得留意，第二階段管制實施時間暫訂為2025年，屆時所有塑膠造的食物容器，都會被禁止向堂食或外賣顧客提供。