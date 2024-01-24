管制即棄塑膠懶人包｜首輪4.22實施　禁售產品、分類、罰款要早知

垃圾徵費雖押後至8月1日全面實施，但今年4月22日世界地球日，香港將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，並禁止酒店提供洗漱梳妝用品。日常常用的棉花棒、熒光棒、雨傘袋等塑膠用品亦將禁止銷售及供應，只在特定情況下可獲豁免。下文將詳盡講解「走塑」新措施。



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Q1. 禁止塑膠類型包括哪些？

一般常見塑膠，例如發泡膠、PET、PP、PS等；並涵蓋其他類型的塑膠，包括氧化式可分解塑膠、生物降解塑膠（聚乳酸、玉米澱粉等），或以上塑膠物料製成的淋膜等。

不包括未經化學改性的天然聚合物，例如植物纖維等；或只作為添加劑的非結構性聚合物，例如黏合劑、油墨、黏結劑等。

Q2. 首階段管制即棄膠具適用哪些情況？

首階段管制即棄餐具分為三種情況，包括禁止向堂食／外賣顧客提供，或是禁止銷售。其中發泡膠餐具、膠飲管、膠碟、膠進食用具等，禁止提供及出售。

僅膠杯、膠蓋、膠食物容器等，仍可向外賣顧客提供，但不准堂食使用。

九類即棄膠餐具將被管制。（綠色餐具圖片）

Q3. 首階段管制即棄膠餐具有哪些類型？

共有九類︰發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉、刀和匙）、碟、杯、杯蓋、食物容器（如碗和盒）、食物容器蓋。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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Q4. 首階段管制其他塑膠產品適用於哪些情況？

首階段管制其他塑膠產品分為三種情況，包括禁止銷售／免費供應，或是禁止製造。其中棉花棒、熒光棒、雨傘袋、膠牙籤、蛋糕裝飾等，禁止銷售及免費供應。

至於酒店洗漱梳妝用品，如膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、膠樽裝水、塑膠容器的身體清潔用品（沖涼液、洗頭水、護髮素、潤膚露和洗手液）等，以及過往在街上免費派發的宣傳用塑膠包裝紙巾，只准作銷售用途。

此外，氧化式可分解塑膠產品，不論是否屬於即棄，一律不准製造。

Q5. 什麼情況獲豁免？

．預先包裝的食品／飲品，例如連接在紙包飲品上的即棄膠飲管、杯麵、雪糕杯內附上的即棄膠匙等。

．醫療原因，例如零售及餐飲處所，向有醫療需要的顧客，例如病人或殘障人士，提供即棄膠飲管。

．進食藥物。

．科學研究或實驗。

．用於法證科學化驗。

▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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Q6. 一旦違法如何處理？

根據立法會文件顯示，任何人一旦違反有關法例，環保署將發出2,000元定額罰款通知書，最高罰款可達10萬元。