居屋2023｜新一期項目下周三起揀樓　房會提醒須與申請表家人同住

新一期居屋的6個項目下周三（1月31日）起揀樓，包括觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德啟悅苑、屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位。此外，約60個在早前推售，分別位於馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑和沙田愉德苑，因買賣協議撤銷而收回的單位；以及有新一批約400個租者置其屋計劃回收單位，也會在下周三起揀樓。房委會同時提醒資助出售單位業主有關其單位的居住規定。



房委會公布「居屋2023」的攪珠結果，首10個號碼依次序為92、31、59、78、01、36、20、68、69、48。（資料圖片）

按優先次序分批發信邀揀樓

房委會發言人表示，會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往樂富房委會客戶服務中心（客務中心）選購單位。房委會已經在網站提供售樓說明書，市民亦可在樂富客務中心取得資料。

放寬按揭貸款至最長30年

房委會資助房屋小組委員會早前通過放寬資助出售單位的按揭安排，讓買家按揭貸款由最長25年延長至30年，放寬措施將適用於今期推售的6個新建居屋項目及租置計劃回收單位。

房委會提醒業主有關包括居屋在內，所有資助出售單位的居住規定。單位須由業主本人和名列同一申請表上所有家庭成員居住。若業主或家庭成員事前未得房委會書面同意，不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求業主將單位轉讓回房委會，有關費用及支出概由業主負責。

此外，若發現業主違反有關規定，房委會將不會批准就居屋第二市場計劃「可供出售證明書」／「提名信」的申請，已發出的「可供出售證明書」亦會被撤銷，有關業主將不能於居屋第二市場出售該單位。

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有違規個案已交出轉售利潤

房委會發言人強調，一直嚴肅跟進並就懷疑違反居住規定的個案。就近期處理的個案而言，當中一個已進行轉售的單位，業主已向房委會提交出售單位所賺取的所有利潤。