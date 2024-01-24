居屋2023｜觀塘安楹苑安麗苑部份單位面海　最平$10.5萬可上車

新一期居屋下周三（31日）起揀樓，6個新盤中，其中3個觀塘安達臣道樓盤共推出3,510個單位，面向西方單位有望看到維多利亞港海景。不過，安楹苑僅4個坐向單位面海，佔總單位不足兩成；安麗苑只有亦只有約一成單位望海，部份中層至高層單位料在節慶時有機會飽覽維港煙花景，是今次居屋一大賣點，相信會較受歡迎。



至於餘下的安樺苑，雖然有較多單位面向西方海景，但料會被前方安楹苑阻檔，或只有個叫較高樓層才能欣賞的維港煙花。綜合現有資料，推測可看到海景的單位中，售價最貴應為安楹苑高層一個474平方呎單位，售392.4萬元；最便宜則是安麗苑高層一個286平方呎細單位，售210萬元，即最平5%首期10.5萬元已可「上車」。



觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑。（房委會文件截圖）

3個新盤向西單位有機會看到海景

居屋望到維港海景故然吸引，今次觀塘安達臣道3個新盤共推出3,510個單位，只要是面向西方的單位，都有機會看到海景。不過，翻查過3個盤的平面圖，安楹苑及安麗苑能看到海景的單位只佔該樓盤約一至兩成；安樺苑雖然有較多向西的單位，包括A、B兩座的3、4、7、8、11、12室，但其前方景色剛好被安楹苑遮擋，或需要極高層別單位才有機會觀賞到海景。

安楹苑位於安禧街，屬石礦場的「山頭」，由於前方正是休憩用地，將興建石礦公園，並無高樓大廈或其他建築遮擋，其中層至高層有望無死角眺望到維港海景，相信是觀賞維港煙花的絕佳單位。不過，安楹苑向海單位不多，只有A座3、4、15、16室，以及B座1、2、17、18室，全屬一至兩房單位，佔樓盤不足兩成。

至於安麗苑則位處安達臣道半山，位置上也能飽覽維港海景，但樓盤三座中，只有一成單位座向有望看到海景，包括A座9、10室；B座5、6、11、12室；C座9至10室。

安楹苑B座海景單位近400萬 安麗苑細單位售210萬

綜合上述最大機會看到海景煙花的單位，售價最貴是安楹苑B座23樓2室一個474平方呎單位，售392.4萬元。至於最便宜，則為安麗苑B座25樓12室一個286平方呎細單位，售210萬元，綠表買家最平10.5萬元即可上車。

為了海景也不可失了交通優勢，當局正興建升降機塔連接安達邨，方便「山上居民」出入。三個新盤中，安麗苑距離公共運輸交匯處最遠，但距離升降機塔最近，料搭巴士或較遠，但方便步行到山下安泰邨、安達邨和秀茂坪邨等地方購物；安樺苑是最近公共交通交匯處，但離升降機塔較遠。

現時出入安達臣道主要靠巴士或小巴，該區遠離港鐵站，運輸署擬增加4條巴士線方便即將落成的屋苑，據悉九巴及城巴已投標爭奪，但最終「花落誰家」仍待署方拍板。至於施政報告提出興建以綠色集體系統模式興建東九龍線，站點覆蓋順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，但預料至少要10年後才落成。