居屋2023｜4屋苑推61重售單位　最貴鑽石山啟翔苑　500呎售450萬

居屋2023｜新一期居屋下周三（31日）起揀樓，房委會今日（24日）上載樓書，當中將推出61個賣剩或「撻訂」的重售單位，涉及4個屋苑，包括坐享兩條鐵路綫的鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，其中錦駿苑最多單位重售，涉36個。所有重售單位售價介乎163.2萬元至452.6萬元，當中最貴為啟翔苑24樓B座一個502呎大單位。



馬鞍山錦駿苑36個單位重售。 (資料圖片/林俊華攝)

新一期居屋有4個屋苑合共推出61個重售單位，包括啟翔苑、錦駿苑、裕雅苑及愉德苑，其中位於馬鞍山馬鞍山道的錦駿苑有最多單位出售，涉及36個，其賣剩或撻訂率為1.7%；其餘啟翔苑有15個、裕雅苑有6個、愉德苑4個。

居屋重售單位 最便宜僅售163萬

61個重售單位當中，最便宜單位為裕雅苑C低層一個細單位，面積為272平方呎，售163.2萬元，綠表買家只需8.2萬元首期即可做業主；最貴則是啟翔苑24樓B座一個502呎大單位，售價達452.6萬元，該單位鄰近鑽石山站，坐擁觀塘綫及屯馬綫兩條鐵路綫，交通十分便利。

裕雅苑有6個單位重售。（資料圖片）

在較有地利優勢的啟翔苑15個重售單位中，最便宜是A座中層18樓一個296平呎單位，售242.6萬元，即綠表買家只需支付12.1萬元首期即可做業主。

重售單位半數超400呎

今次重售的61個單位中，有約一半、即31個屬於超過400平方呎的大單位，其中啟翔苑有7個、錦駿苑有24個、裕雅苑有2個。