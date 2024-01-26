農曆年煙花｜年初二晚23,888煙花維港綻放　金色8字寓意財源滾滾

農曆新年將至，農曆新年煙花匯演會在年初二（2月11日）再現維港上空，是自2019年後首次復辦農曆新年煙花匯演。今次匯演歷時23分鐘，合共發放23,888枚煙花，將展現多個特色煙花圖案，包括第二幕放出「金色8字」及「紅色8字變爆裂」與第六幕的「笑臉」及「雙紅心」造型煙花等。



政府連續四年取消農曆新年煙花匯演，圖為2019年豬年煙花匯演。（資料圖片／鄭子峰攝）

農曆煙花匯演將於2月11日晚上8時舉行，由文化體育及旅遊局統籌，並由香港各界慶典委員會贊助。今次煙花匯演主題為

「龍年百業旺，盛世中華強」，與全港市民共賀新歲。匯演歷時23分鐘，由3艘躉船合共發放23,888枚煙花，活動整體預算約為港幣1,300萬元。

煙花匯演分為八幕，第—幕為「龍騰虎躍」，以一片響亮的鑼鼓聲為煙花匯演展開序幕，高空中帶出「閃電雷鳴」，「銀波大雷」像雲中龍騰虎躍氣勢磅礴。

第二幕則為「八星報喜賀賀喜」，空中放出「金色8宇」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，寓意廣大市民財源滾滾，更有嶄新的「五彩乾坤球」呈現夜空。第三幕為「繁花似錦江南美」，「魔法牡丹變時雨銀星尾」造型煙花在空中閃耀，宛如夜空繁花盛開，祝願各位一路生花，華麗前行。

第四幕為「家在香港」，主打紫氣東來，「金變菊變彩帶綠芯」以及「藍向日葵帶藍閃芯」造型煙花閃耀夜空，象徵著香港是一個多元文化交融的社會。第五幕為「未來我來」，「銀椰帶彩千輪星彩色小花」及「彩色千輪紅牡丹 」造型煙花大放異彩，寓意前路充滿希望。

▼2024年煙花匯演八幕煙花效果圖▼



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第六幕則為「我鍾意」，「笑臉」及「雙紅心」造型煙花，提醒大家新的一年學會在繁忙生活中放慢步伐。第七幕為 「 You Raise Me Up」，「銀線瀑布」以及「綠閃瀑布」造型煙花，猶如長輩親人朋友無限的包容和愛，隨後緊接著「橙閃」、「銀閃」以及「千輪彩特閃」造型煙花，寓意愛的光芒會繼續照亮人生更多可能。

最後一幕為第八幕「豐收鑼鼓」，夜空中綻放出 「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，蘊釀著源源不斷的旺財喜氣，而最後，澎湃的「特大錦冠」造型煙花在最後 30 秒密集式發放，將熱烈且高昂的氣氛推至最高點。

▼2019年 豬年煙花匯演▼



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▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼



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▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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▼12月31日除夕晚上 大批市民及遊客在金鐘添馬公園等候倒數▼

