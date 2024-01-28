將軍澳至西灣河街渡啟航　船程17分鐘越跨灣大橋　居民：唔怕塞車

運輸署招標開辦的「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務，今日（28日）正式投入服務，開航首日適逢周日，吸引不少將軍澳居民乘搭，船公司考慮客源比預期多，首十日將調配大船接載乘客。



在銅鑼灣上班的將軍澳南居民表示，上班坐港鐵十分擠迫，要等幾班車，全程需花一小時，今日試坐船過海後，感到較為舒適，以後上班會考慮搭船過海，一來不怕塞車，二來可欣賞風景。



運輸署批准開辦的「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務，今日（28日）正式投入服務。（盧翊銘攝）

上船5分鐘便越過將軍澳跨灣大橋

「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務，今日正式投入服務，開航首日即吸引了不少將軍澳南居民乘搭，船公司特別調配載客量為100人的大船，早上10時半的班次，客載量約達8成。由將軍澳南乘搭至西灣河近東區法院位置只需約17分鐘，開船約5分鐘內就會經過跨灣大橋橋底，大船內設有洗手間。

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居民：上班時間坐港鐵等幾班車

在銅鑼灣上班的將軍澳南居民陳小姐表示，今日乘搭感受不錯，「都唔會塞車，周圍風景都幾靚，從來無見過咁嘅香港。」她指，平時乘搭地鐵到銅鑼灣上班，繁忙班時間在北角轉車時，需等待兩至三班車，令整體車程需約1小時，相信如果轉乘渡輪會較快，因此明天可能會乘渡輪上班，「放工都可以（搭），放鬆啲，唔使咁趕。」她表示，班次比較少，期待未來班次會有所增加。

將軍澳南居民往步往碼頭較港鐵站近

將軍澳南居民何女士表示，家距離將軍澳地鐵站約10分鐘路程，距離將軍澳南上船地方約7分鐘，因此乘搭渡輪到港島較快，同時較為舒適。她指，乘搭渡輪價錢較港鐵貴，不過屬可接受範圍內，以後到港島亦會考慮乘搭渡輪。

原打算帶著小狗由西灣河到將軍澳的陳太表示，渡輪容許乘客帶寵物的安排十分好，只需為狗隻載上口罩，「搭的士過去好重皮，啲狗多啲地方玩。」她指，因為港島區的寵物公園較為細少，因此想帶牠到將軍澳的寵物公園遊玩。

船費16.8元 航程17分鐘

船公司表示，原安排了載客量為40人的小船，但因需求比預期大，因此未來10日會轉為載客量為100人的大船。

「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務成人單程收費16.8元、小童8.5元，65歲長者及殘疾人士收費8.5元，若符合政府推行的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」之人士，以指定八達通付款，可使用每程2元的優惠票價。該航線准許單車、寵物及運貨上船，前兩者以成人票價16.8元計算，載貨則每0.1立方米收16.8元。

坐船再轉港鐵往銅鑼灣 連徒步共需33分鐘

假設市民在銅鑼灣上班，根據港鐵網上資料顯示，由將軍澳站到銅鑼灣站約需20分鐘，八達通車費15.3元，較搭船便宜。若市民乘搭渡輪服務，船程17分鐘，由西灣河碼頭步行到地鐵站只需4分鐘，由西灣河再轉地鐵到銅鑼灣則需12分鐘，即全程需33分鐘。