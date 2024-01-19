將軍澳至西灣河街渡1.28啟航　成人及寵物收$16.8　倡為狗戴口罩

運輸署早前計劃開辦「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務，署方最新文件公布，該航線將於1月28日投入服務，成人單程收費16.8元、小童8.5元，較之前建議的18元及9元均有所下調。另設寵物收費，每頭與成人單程價相等，收16.8元，船公司強烈建議乘客為狗隻戴上口罩，以免對其他乘客造成滋擾及恐懼。



運輸署發出交通公告，宣布「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務將於1月28日啟航，將由潤利海事控股營辦。翻查資料，該公司主要經營租船服務，亦有拖船業務，包括於香港水域拖帶珍寶海鮮舫。

航線成人單程收費16.8元、小童8.5元，較之前建議的18元及9元均有所下調，3歲以下小童則免費乘搭。65歲長者及殘疾人士亦須收費8.5元，但根據船公司網站，凡符合政府推行的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」之人士，以指定的八達通付款，可以每程2元的優惠票價乘搭這條航線的航班。

將軍澳至西灣河街渡 單車每輛收$16.8

航線運貨服務，單車每輛收16.8元，貨物每0.1立方米收16.8元；另設寵物收費，每頭與成人單程價相等，收16.8元。根據船公司網站，單車、貨物及寵物船費只接受現金支付。

船公司網站亦提到攜帶寵物注意事項 ，包括須於碼頭內及航程中，將寵物用帶牽引或放於籠內，方可進入客艙內的寵物區；活禽鳥或家禽不可登船，除導盲犬外寵物不可帶入客艙內的非寵物區及佔用客艙座位。為避免乘客所攜帶之狗隻對其他乘客造成滋擾及恐懼，船公司強烈建議所有乘客為其狗隻戴上口罩。

該航線將軍澳泊岸地點是將軍澳南梯台，至於西灣河泊岸地點規劃為筲箕灣避風塘一號梯台，但會臨時更改到筲箕灣避風塘十號梯台，直至另行通知。

至於班次方面，西灣河開出首班船為早上6時45分，將軍澳開出首班船則為早上7時15分，兩邊每日各開出10班船，尾班船時間分別是7時15分及7時45分。