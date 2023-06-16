將軍澳至西灣河街渡票價擬為$18　比巴士、港鐵貴　料暑假首航

運輸署早前計劃開辦「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務，目標今年第二季啟航。根據運輸署的最新文件，該街渡線擬由潤利海事控股營辦，成人收費18元，每日營運時間為早上7時至下午6時，較招標時的營運時間短；班次方面部份時段亦逾一小時一班，同樣較之前預定的班次為疏。

一直爭取開辦該航線的西貢區議員方國珊表示，預計可於暑假期間首航，但認為票價偏貴，例如相近路程的巴士線，其票價亦只是15.9元，認為船票的票價應與巴士相若才有競爭力。她又指尾班船太早，認為西灣河的尾班船開出時間應由現時的6時，延至晚上7時，否則居民放工後未必能趕及乘搭。



根據運輸署的文件，「將軍澳（南）—西灣河」街渡將由潤利海事控股營辦。翻查資料，該公司主要經營租船服務，亦有拖船業務，包括於香港水域拖帶珍寶海鮮舫。

長者、小童半價、幼童免費 船程20至25分鐘

文件指，擬訂的成人票價為18元，長者、小童半價收9元，3歲以下則免費，船程預計20至25分鐘，每艘船可載36至100人，實際情況按需求而定。至於上落地點，分別位於將軍澳海濱公園的將軍澳南梯台，以及西灣河筲箕灣避風塘第2號登岸梯階。

班次數目及服務時間較原招標文件減少

據之前的招標文件，署方原本希望服務水平達到至少每45分鐘一班船，當中從將軍澳開出的班次，由每早7時至晚上9時提供服務；西灣河開出的則為早上7時30分至晚上9時30分。不過，文件顯示，兩者的尾班船均未達當初的水平，西灣河於傍晚6時開出，將軍澳則為6時30分。

另外，即使早上繁忙時段，亦未達45分鐘一班船的密度，只能60分鐘一班；非繁忙時段更會2小時一班。

「將軍澳（南）—西灣河」的擬訂班次服務（運輸署文件截圖）

方國珊促票價降低至與巴士相若

現時乘港鐵來往西灣河站及將軍澳站，票價為12.5元（6月25日加價後為12.8元）；來往將軍澳及小西灣的新巴694及694S線（途經西灣河），索價15.9元（6月18日加價後為16.6元）。方國珊認為，成人18元的票價偏貴，擔心影響其競爭力，建議下調至大約15至16元，與巴士相若。

西貢區議員方國珊促票價降低至與巴士相若。（資料圖片／廖雁雄攝）

尾班船太早 無緣船上看亮燈後將軍澳跨灣大橋

方又認為，從西灣河的尾班船太早，市民未必趕及6時到達碼頭，尤其部份人可能於港島東其他地區放工後才趕往碼頭，建議至少將服務延至晚上7時，甚至8時更佳。她又指，航線的其中一個特點，是途經將軍澳跨灣大橋，但大橋於晚上7時才亮燈，假如6時至6時30分便開出尾班船，會錯過一大景色。

將軍澳跨灣大橋通車後便在每晚7至9時亮燈。（資料圖片／運輸署圖片）

至於班次未能達到每45分鐘一班，她表示據其了解，應涉及燃油成本等問題，假如政府可補貼相關成本，又有更多市民乘坐，相信可以加開班次。她預計，該線可於暑假期間投入服務。