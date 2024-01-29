垃圾徵費｜綜援戶每人每月獲$10津貼　延至8.1　綜援金額加碼3.3%

社會福利署今日（29日）公布，由下月起，上調包括綜援、高齡津貼、長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃下發放的高齡津貼和長者生活津貼）和傷殘津貼金額，按社會保障援助物價指數變動，全部上調3.3%，預料上述調整將惠及約150萬人。



上調的各項金額，普遍為$50至$230元不等。不過由於原定4月份推出的垃圾徵費延期，所以原定於徵費後推出的綜援戶「每月每人每戶」的10元津貼，亦順延至今年8月執行。



據社署提供的圖表顯示，綜援、高齡津貼、長生津（包括廣東計劃及福建計劃下發放的高齡津貼和長者生活津貼）和傷殘津貼金額都有上升；其中$50至$230元不等。

其中在綜援方面，以單親人士為例，受助人如有4名健全人士／兒童需要照顧，上調金額將由原來的2,485元，升至2,565元；而家中若有2名或以上為年老、殘疾或經醫生證明為健康欠佳且連續領取綜援達12個月或以上人士，可以領取的長期個案補助金，則由上調165元至5,235元。

政府發言人指，立法會財務委員會自去年12月初批准政府按既定機制，以社會保障援助物價指數的按年變動為基礎，把各金額上調。

發言人又指，政府參考甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的按年變動，從而調整綜援計劃租金津貼最高金額。但根據相關機制，租金津貼最高金額原應由相應下調，但鑑於環球經濟環境困難或將令香港經濟繼續受壓，而綜援受助人仍然是最需要經濟援助的其中一群，因此政府會把租金津貼最高金額繼續維持在現行水平。

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另外，為配合垃圾收費實施，立法會財務委員會也批准向綜援受助人及長者生活津貼受惠人每人每月發放10元津貼，以照顧他們的經濟需要，原訂由今年4月生效。但由於環境及生態局於本月中宣布延期至8月執行，故令垃圾收費津貼亦順應延期。