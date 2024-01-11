預算案加煙稅？盧寵茂稱是「秘密」　引述煙民指加貴點便決心戒煙

去年完成的控煙策略公眾諮詢，曾提及大幅調升煙草稅至世衞建議的煙價75%水平，下月28日發表的新一份財政預算案，會否再加煙稅成焦點。醫務衞生局局長盧寵茂在報章訪問時被問到是否會在今年加煙稅時指是「秘密」，但強調一定會作出考慮。他解釋，加煙稅是希望「幫幫巿民」，並引述有煙民向其反映「如果你加貴一啲，就決心戒煙」。



至於會否在日後「禁止某一日期後出生人士」買煙，他指，諮詢期間很多項目獲巿民支持，現正分析及統整所有數據，部份策略涉及立法需公眾理解，會分短、中、長期執行。



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盧寵茂今在接受報章訪問提到禁煙問題，他指出，世衞及全球數據均證明，加煙稅是其中一種最有效的方法降低吸煙率。至於下月財政預算案會否再宣布加煙稅，他則笑言是「秘密」，又指預算案素來在「最後一分鐘才由財爺」宣布，但強調一定會作出考慮。

他又指出，加煙稅是希望「幫幫巿民」，並引述有煙民向其反映「如果你加貴一啲，就決心戒煙」。至於會否在日後「禁止某一日期後出生人士」買煙，他則指，諮詢期間很多項目獲巿民支持，現正分析及統整所有數據，部分策略涉及立法，亦需公眾理解，會分短、中、長期執行，「很快會有公布。」

另外，《施政報告》早前提出，要成立「藥械監管中心」的籌備辦公室，為日後不需要其他藥物監管機構認可，由香港可直接評審藥物做好準備。盧寵茂預計，今年上半年可成立「藥械監管中心」的籌備辦公室，日後「藥械監管中心」在架構上直屬於衛生署，同時審批中藥和西藥。

至於科技大學早前表示，有意成立本港第三間醫學院，他指對高等院校有興趣培訓醫療人才，肯定是開心及雀躍，但認為要審視大學的方案可否配套到教學醫院、病人、醫科學生等，亦避免與原有兩間醫學院「互搶人才」影響運作，重調不能輕率下決定。