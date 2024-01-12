加煙草稅｜學者指降低吸煙率必須加稅　提升戒煙意欲更須大幅調高

新一份財政預算案下月公布，政府擬研再提高煙草稅。有學者今早（12日）在電台節目表示，加煙草稅能大幅度令吸煙率下降，就在2025年內將本港吸煙率降至7.8%的目標，現時尚餘一年已很難做到，但如不加煙草稅一定達不到，認為加煙草稅是「必須」。



有關注煙草政策的組織則在同一節目上表明，反對再提高煙草稅，認為加煙稅無助吸煙率下降，反而助長私煙，例如去年加煙稅，市面隨即出現很多非法私煙，有些私煙僅賣30元一包，認為私煙問題嚴重。



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去年加煙草煙後致電戒煙熱線尋求支援人次增加三至四成

港大護理學院教授、香港吸煙與健康委員會委員王文炳表示，很多研究均指出提高煙草稅能大幅度令吸煙率下降，香港以往加煙稅，吸煙率均有下降，去年加煙草煙後，致電戒煙熱線尋求支援的人增加三至四成。除了令吸煙率下降，對減少青少年吸煙尤為有效，去年加煙稅後，這群組的吸煙率由6.3%降至3.2%，亦有助減低醫療開支。

他提到，現時煙價約78元，當中約50元屬煙草稅，約是煙價的六成四，仍未世衛的建議七成半，如要加至七成半，煙草稅約100元，加上煙草商利潤約28元，市面煙價將約120、130元，他認為這價錢不是很高，「外國有好多都超過呢個價錢。」

港大王文炳：每次加少少對提升煙民戒煙意欲作用不大

他指出，煙草稅如每次加少少，對提升煙民的戒煙意欲作用不大，「一定係一次或幾次，大幅度加（煙草稅）令戒煙意欲增加。」他又指，加煙稅只是其中一個措施，其他措施都要做，例如增加更多地點禁煙、放大煙包上宣傳吸煙危害的廣告等。

提到將本港吸煙率在2025年降至7.8%的目標，王文炳表明，該目標在數年前訂下，在餘下這一年要達成目標很難，坦言：「唔加煙稅，基本上唔可能達到，即使加都唔一定達到，但唔做一定達唔到。」強調加煙草稅是「必須」。

（吸煙率在2025年降至7.8%）唔加煙稅，基本上唔可能達到，即使加都唔一定達到，但唔做一定達唔到。 港大護理學院教授、香港吸煙與健康委員會委員王文炳

政府下月將公布新一份財政預算案，煙民關注政府加煙稅。（資料圖片/林靄怡攝）

關注組反駁加稅僅助長私煙

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律則在同一節目表明，反對再提高煙草稅，並指過往數據反映加煙稅無助吸煙率下降，他提到在2008年至2014年有3次上調煙稅，惟吸煙率只有些微下降，其後8年雖無加煙稅，但吸煙率下降幅度相約，反映煙草稅與吸煙率並無直接關係。

他又提到，去年加煙稅，市面隨即出現很多非法私煙，直言現時有很多非常方便的途徑買私煙，問題非常嚴重，該關注組兩個月前也做過調查，有些私煙一包僅賣30元。盧啟律續指，吸煙及健康委員會若然不知道私煙市場是如何，有多少人食私煙，根本無法衡量加煙稅對吸煙率的影響。他認為，政府要首先集中資源打擊私煙，以及打擊以青少年為對象的違法宣傳。