居屋清水樓轉手賺四球　業主須上繳利潤　羅淑佩：仍有個案調查中

最近有傳媒指，西九居屋王之稱的長沙灣凱樂苑出現一宗「清水樓」單位成交個案，持貨近4年，轉手賺近400萬元的成交，不過經房委會調查後，業主最後需提交出售單位後所賺取的所有利潤。原來歡喜一場個案不止一個，房屋署署長羅淑佩今日（30日）透露，仍有數個相類似單位個案，當局正進行調查。



羅淑佩稱調查相關個案有一定難度。（鄧宇詩攝）

有西九居屋王之稱的長沙灣凱樂苑，早前出現一宗「清水樓」單位成交個案，業主大賺400萬元，不過被房委會收回所有利潤。

羅淑佩今日回應指，不透露該單位是否位於長沙灣凱樂苑。但她稱，調查相關個案有一定難度，因為單位已購買，房委會無法突然進行家訪。不過，現時有數宗相類似個案，當局正在調查。

此外，房委會今年度亦開始調查境外物業。羅淑佩表示，若有懷疑或接獲舉報，會進行調查，如有詳細資料，例如明確的內地某省市地址，會向當地部門查詢。

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她舉例，最近曾去函內地相關機構查詢和田邨一租戶，在申請公屋時瞞報在內地擁有物業，並獲覆戶主在深圳市及東莞市擁有住宅及商舖單位，由於家庭資產淨值超逾申請公屋的限額，故向該戶發出「遷出通知書」，並於2023年11月收回單位。不過，調查海外物業有一定難度，當局曾去信海外機構查詢，至今仍未收到任何回覆。

華富邨重建計劃料今季公布

另外，羅淑佩表示，將於今年第一季公布華富邨重建計劃，預料會分三階段重建。同時，今年首季開始就彩虹邨重建會進行研究，以及舉辦工作坊等，收集各持分者意見。

非法棄置未來或加入扣分範圍

針對垃圾徵費8月起實施，羅淑佩表示，日後若在屋苑發現違規問題嚴重，不排除會修改扣分制度，把非法棄置加入扣分範圍。