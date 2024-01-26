賣居屋清水樓大賺業主空歡喜　 房委會介入首次要求上繳所有利潤

過去本港樓市氣氛熾熱，在樓市高峰期時出現造就不少貴價居屋王，房屋委員會表示近期曾處理一宗居屋轉售的單位個案，指出該單位業主在易手單位後，最後需向房委會繳交所賺取的所有利潤。



事實上，當中有西九居屋王之稱的長沙灣凱樂苑去年亦出現一宗「清水樓」單位成交個案，持貨近4年，轉手勁賺近400萬元的成交。據知，該單位為凱樂苑E座高層4室，實用面積629平方呎，屬3房套房間隔，望開揚市景，2023年8月份以未補價838萬元沽出，持貨近4年，轉手帳面大賺395.21萬元，單位期內升值89%。

有違規業主向房委會繳交所有利潤

雖然未知上述單位是否與今次房委會處理單位屬同一單位。不過當時房署傳媒查詢時指， 已就懷疑涉事單位展開調查工作，若發現任何違規情況會嚴肅跟進及採取適當行動。

長沙灣凱樂苑。

一名轉售單位業主已向房委會提交所賺取的所有利潤

房委會發言人表示，一直嚴肅跟進並就懷疑違反居住規定的個案，包括調查接獲的投訴，在考慮每宗個案的情況後會採取適當行動，包括拒絕處理有關個案就「可供出售證明書」的申請，令相關買賣不能進行。就近期處理的個案而言，當中一個已進行轉售的單位，業主已向房委會提交出售單位所賺取的所有利潤。

房委會：會因應特殊因素暫緩執行違反買賣協議行動

另外，房委會又指，會因應個別個案的特殊因素，例如業主需要因病入院、家人有嚴重健康問題需要照顧，而未能處理裝修及搬屋等問題，房委會會暫緩執行違反買賣協議行動，並要求業主於指定期限內入住有關單位，以符合買賣協議的要求。同時亦會對有關單位的居住情況進行監察，以確保違規情況得以糾正。