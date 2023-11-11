首九個月僅42宗腎捐贈　受贈者：洗腎痛苦萬分　移植後重獲新生

末期腎衰竭病人需倚賴俗稱洗腎的透析治療維生，但洗腎對病人日常活動有嚴重影響，腎臟移植是康復的最佳出路。不過，捐贈的腎臟供不應求，本港目前有逾兩千病人輪候移植，今年首9個月卻只有42宗腎臟捐贈個案，當中僅9宗由活體捐贈。



有30多年前曾接受腎臟移植的病人指，洗腎時不能工作也不能做家務，令她感到生活黑暗，失去生存動力，「窗口見到有人追巴士，我覺得佢哋好幸福」。她稱獲遺體捐手術後如獲新生，「好似隻雀仔自由飛、去邊都得」，換腎後不久更懷上第二胎，也得以重返職場工作至退休，閒時更會做義工關心腎病病友及獨居長者。



截至今年9月 僅42宗腎臟捐贈 近2500人輪候移植

醫管局表示，截至今年9月，本港有2,438名病人等候腎臟移植，是所有器官中等候人數最多，也較肝臟及心臟的79人多近30倍。不過，今年首9個月只有42宗腎臟捐贈個案，當中只有9宗由活體捐贈，捐贈數目遠不及需求。

雖然末期腎衰竭病人並不如末期心或肝衰竭病人般，只能靠器官移植維持生命，但卻要倚賴洗腎維生。九龍西醫院聯網腎科顧問護師李淑恒表示，洗腎對病人而言是一大難關，會影響其行動能力，例如不能游泳等，對工作生活必然有影響，去旅行也需事先作醫療安排。

頻洗腎影響生活質素 失生存動力

33年前曾接受遺體腎臟移植手術的陸少冰表示，患病時需要洗腎，形容生活「黑暗」，因洗腎嚴重影響生活及工作，「咁多年前洗腎好麻煩，又驚衞生唔好，又冇工作能力，變咗家庭包袱，連屋企簡單家務都做唔到，可以話冇乜生存動力。」

她表示當時要辭去文職工作，但女兒年紀尚小，丈夫獨力養家，經濟壓力大。她洗腎在家休息，曾在窗外看到外面有人追巴士，「我覺得佢哋好幸福，因為我連追巴士返工嘅資格都冇。」

換咗腎後我好似隻雀仔咁，想去邊就去邊，想做啲乜就做乜。 陸少冰

陸少冰（左）幸得遺體捐贈者捐出腎臟，得以重獲新生。右為劉保財。（夏家朗攝）

陸少冰幸得遺體捐贈的腎臟，得以重獲新生，換腎至今逾30年功能一直良好，換腎後不久更懷上第二胎，更重回職場一直工作至退休。她閒時會學畫畫及二胡，並持續做義工鼓勵腎病病友及關心獨居長者，「換咗腎後我好似隻雀仔咁，想去邊就去邊，想做啲乜就做乜。」

本港活體捐贈數目持續低下，大部份來自家屬親友，醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮表示，現時移植活體腎臟只施行微創手術，捐贈者疼痛少、恢復快，一般三至五天已可出院，休息一兩星期已可工作及運動，醫生會鼓勵捐贈者定期覆診檢查血壓等，大部份人捐贈後身體良好。

微創手術移植活體腎臟 捐贈者疼痛少康復快

66歲的劉保財於40年前確診右邊腎先天性萎縮，約12年前起需洗腎，一天需要洗三次，嚴重影響他任職醫院支援服務的工作。他在10年前接受女兒捐贈腎臟，起初心情感忐忑，擔心當時才26歲的女兒要「捱痛」，最終在醫生講解下接受移植手術。他稱女兒術後康復迅速，自己也重返工作崗位繼續服務病人至退休，更重拾行山興趣，一家四口閒時更會去旅行等。

雷聲亮表示，接受活體腎藏移植的病人，其「腎功能存活率」高，只要注意打理身體狀況，甚至「可以冇年期限制」，腎功能可正常運作許久，甚至直至病人壽終正枕，其腎功能仍然運作正常。

劉保財（右）10年前女兒（左）捐贈。（受訪者提供）

內地腎臟捐贈大多能配 開展跨境互助機會較細

去年底本港出現首宗與內地跨境捐贈心臟個案，腎臟是否也有潛力「跨境互助」？雷聲亮解釋，在現有機制下，本地未能配對合適受贈病人，才會啟動跨境捐贈，惟腎臟移植需求較大，絕大部份都可在當地覓得合適受贈病人，故跨境捐贈機會較少。

今日（11日）正是一年一度的器官捐贈日，醫管局呼籲市民登記器官捐贈。該局又稱，病人的父母、子女、兄弟姐妹或有3年以上婚姻關係配偶，只要年滿18歲的健康成人、兩個腎功能結構正常、血型相配等，則可成為腎臟捐贈者。

醫管局稱，即使親人和病患者的血型不相容，也可透過腎臟配對捐贈計劃作「交叉捐贈」，讓輪候病人多一個選擇。該局去年11月已完成第二宗交叉配對及移植成功個案，兩家庭的捐、受者康復情況理想，期望將來可擴大配對池，增加成功機會率。