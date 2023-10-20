求肝｜肝衰竭痛症醫師數十年救急扶危　妻：希望大家幫返我哋一次

世事難料，一個人由身體健康走至危在旦夕，只需三個月時間。58歲的痛症治療師黎景峰，因家族性遺傳乙型肝炎突然惡化，引致急性肝衰竭，黃疸指數及肝酵素不斷飆升，苦無好心人捐贈肝臟，未來兩周為關鍵時間。妻子黎太接受《香港01》訪問時表示，丈夫任職痛症師數十年，除了救急扶危外，亦急樂於助人，新冠病毒疫情時更不時派發藥物及物資。「唔係話佢救過人希望點樣，只係希望大家幫返我哋一次。」



讀者曹女士表示，兩年多前出現大小痛症，慶幸在求醫路上遇到黎師傅。她大讚師傅對病人的態度真心真意，在現今的商業社會非常難得。「他在病床的時候說過，他會努力撐下去，他還想生存，他還想多陪他太太幾年。所以我真的希望這次也有人可以幫一幫他。」



醫院曾告知有合適肝臟 因排第二順位空歡喜一場

「好心有好報」是人們對世界的盼望。他在今年7月感到不適，被送往威爾斯親王醫院，需即時住院，其後確診為急性肝衰竭，黃疸指數及肝酵素不斷飆升，並轉往至瑪麗醫院治療，需要換肝續命，惟至今仍未等到合適肝臟。

黎太接受《香港01》訪問時表示，在等待期間曾空歡喜一場，當時醫院通知有合適的離世者肝臟，可安排換肝手術，但因排在第二順位，最終落空。黎太只能繼續漫長的等待，直至數日前醫生宣告，未來兩周為關鍵時間，她終意識到時日無多。

當時好高興，以為上天都可憐我，但都係失望，最後冇我哋份。 病人黎景峰太太黎太

58歲的黎景峰（左）除了救急扶危外，亦急樂於助人，新冠病毒疫情時更不時派發藥物及物資。（黎太提供圖片 )

茶樓疑氣體洩漏 奮不顧身關掉石油氣

黎太並形容丈夫為「唔係一個好叻嘅人」，但他作為痛症治療師，一直開班授徒教授治療經驗，疫情期間亦參加義工派發藥物及物資。黎生先年輕時亦曾考取急救證書，因此車上及背包長期放有急救用品，多年前曾在大帽山救助車禍的傷者。

唔係話佢救過人希望點樣，只係希望大家幫返我哋一次。 病人黎景峰太太黎太

對於最印象深刻的事蹟，黎太表示，有次荃灣一間茶樓曾發生石油氣洩漏，隨時可能爆炸，丈夫卻奮不顧身衝進廚房關掉石油氣。黎太當時感到憤怒，並責備丈夫的魯莽行事，「我就話你唔驚有問題？佢話第一時間要閂咗個石油氣先。」

黎太不敢傷心︰我都放棄嘅話，咁冇人再支持佢

黎太表示，由於她已超過60歲，兒子亦遺傳到丈夫的肝病，並不適合捐肝；更不幸的是，親朋戚友的血型並不吻合，或身體欠佳不適宜捐肝，「一個普通人，你身邊來來去去都係嗰幾個人，如果唔得嘅，就真係好似絕望咁囉。但我又唔想坐喺度，唔通我兩個星期喺度倒數就算數？」

經過三個月病痛的折磨，黎先生目前已神智不清。黎太哽咽說：「望住佢由帶飯佢食，佢食到飯，望住佢剩係飲到粥水，到𠵱家佢已經認唔到我係邊個，剩係話『唔食唔食，唔好煩我。』我當然唔會畀佢見到我傷心嘅樣，因為我想佢可以堅持住，唔好放棄。我驚如果我都放棄嘅話，咁冇人再支持佢。」

黎太面受訪問期間一度落淚。（梁鵬威攝）

病人慶幸求醫路上遇到黎師傅︰希望有人可以幫一幫他

讀者曹女士亦向《香港01》表示，由於年少時的舊患，以致兩年多前出現大小痛症。她慶幸在求醫路上遇到黎景峰，讚揚他對待工作充滿熱誠，對病人亦非常細心，並形容其醫術為「遇見的痛症醫生中最高」，除了教導她肢體運動，以鍛鍊身體的平衡外，更證明她並無患有長短腳。「他這些對病人真心真意的態度，在這個商業社會中實在很難遇上。」

曹女士並說︰「師傅從來都是真心對人，常常聽他說得最多的就是『幫得就幫』。他一直以來幫助過的人實在真的不少，救了不少人的健康。他在病床的時候說過，他會努力撐下去，他還想生存，他還想多陪他太太幾年。所以我真的希望這次也有人可以幫一幫他。」

合適捐肝者資料

血型：B型及O型

年齡：18至60歲

要求：身體健康、非長期病患、無肝病、非肝炎帶菌者

如有意捐肝，需盡快聯絡瑪麗醫院，電話號碼：2255 3838

