新冠肺炎｜統計處：近兩成市民有長新冠　三分一人稱生活受困擾

本港於2022年一月踏入新冠肺炎高峰期，大批市民因第五波疫情確診，醫衛局及政府統計處早前表示，會在2022年底新一輪「主題性住戶統計調查」中，加入與有否感染新冠病毒問題。



統計處今公布相關數字，2022年12月至2023年4月期間，有約360萬人曾染疫；受訪時確診至少三個月的患者有約286萬人，當中近兩成人症狀持續超過兩個月，包括疲倦、氣促及認知功能障礙等，即出現「長新冠」後遺。面對長新冠的市民中，有三分之一人認為症狀對他們的日常生活造成困擾。



361.7萬市民曾染疫 佔全港人口近一半

統計處今發布《主題性住戶統計調查第78號報告書》，列出2022年12月至去年4月進行的調查主要結果，當中包括曾感染新冠肺炎的數字。據其數據表示，在2022年12月至2023年4月期間，約有361.7萬人曾染疫。

調查期間，至少三個月前曾經確診的市民有約286萬人，當中有18.4%，即約52.7萬人有症狀持續超過兩個月，包括疲倦、氣促、認知功能障礙、頭痛、胸痛、關節痛等，而有持續症狀的市民中，有三分之一人認為症狀對他們的日常生活造成困擾。

統計處調查亦指，患有慢性疾病人士的比率由 2020/21年的30.6%，輕微上升至 2022/23 年的 31.2%。統計處認為，是由於2022/23 年的長者人口比例較兩年前高，故相關比例隨之上升。另外，2022/23 年向中醫師求診的數字亦有上升，所有有通常求診的醫生的人士中，有7.2%的人只有中醫求診，較兩年前上升1.3個百分點。

私家診費中位數維持300元 牙醫診金「加價」至600元

調查亦發現，接受牙醫診治的人數有上升，由 2020/21年有約170萬人在統計前12個月有接受牙醫治療，上升至2022/23 年的約200萬人。至於診金方面，向私家醫生求診的診金淨額中位數維持為300元，而向牙醫診金淨額中位數則較兩年前上升100元為600元。