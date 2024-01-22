新冠｜葵涌醫院再有男病人確診 月內第11宗 已隔離情況穩定
撰文：洪芷菁
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葵涌醫院早前一個精神科男病房有10名病人確診感染2019冠狀病毒病，醫管局今日（22日）公布，該病房再多一名40歲男病人確診，他已接受隔離，情況穩定，病房已暫停接收新症及探訪安排。
40歲男病人確診正接受隔離
醫管局今日公布，經接觸追蹤調查，葵涌醫院一個精神科病房再有一名40歲男病人確診。局方續指，有關病人正接受隔離治療，情況穩定。該病房已暫停接收新症及探訪安排。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的情況。
醫管局本月18日公布，葵涌醫院一名26歲確診男病人，於1月12日起入住院內一個精神科男病房，該病房其後自1月14日起，先後有9名介乎18歲至87歲的病人，出現發燒或呼吸道感染徵狀，經檢測後確診2019冠狀病毒病；全部10名病人現正接受隔離治療及情況穩定。
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