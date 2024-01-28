冬季流感高峰現大量入院個案　許樹昌：盡快接種流感及新冠補充劑

本港自月初踏入冬季流感高峰期，中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受訪問時表示，目前醫院已接收大量流感個案，鑑於新冠病毒污水監測樣本數亦同時上升，呼籲市民盡快接種流感疫苗與新冠疫苗補充劑。

繼港大內科學系傳染病科主任孔繁毅呼籲市民接種復必泰及莫德納的第三代疫苗後，許樹昌也提到，科興製作的第一代疫苗不能防止感染，故籲市民應接種第三代疫苗，以預防新冠肺炎的「JN1」變種病毒。



許樹昌指，科興製作的第一代疫苗不能防止感染，故籲市民應接種第三代疫苗，以預防新冠肺炎的「JN1」變種病毒。（資料圖片）

港台《舊日的足跡》今日（28日）播放許樹昌訪問，他指隨著天氣寒冷，不少病毒開始活躍，近日本地醫院接收大量流感個案，並在本月8日正式踏入冬季流感高峰期。他指，流感高峰期「通常一踏入就（有）好幾個禮拜爆發」，故令現時入院人數越來越多。

另一邊廂，新冠病毒污水監測樣本數亦同時上升，而社區內有大批個案沒有上報，令醫管局難以確認，只能肯定確診數字上升。故他呼籲市民盡快接種流感針，而接種過新冠疫苗超過半年的人士，特別是高危組別，都應該接種補充劑加強效果，並謹記佩戴口罩。

許樹昌解釋，由於科興屬第一代疫苗，故只能預防重症，面對傳播性高的「JN1」變種病毒，無法預防感染，加上滅活疫苗難以追蹤病毒變化，不建議市民繼續接種科興；反而應接種以核酸為平台的mRNA疫苗，包括復必泰及莫德納製作的第三代疫苗，以預防新一波變種病毒。

抗疫3年曾收恐嚇電郵 明白市民只為發洩不會擔心

許樹昌提到，由於一開始四波疫情屬於早期階段，坊間未有疫苗可以接種，即使有針可打，但仍要待市民慢慢接受；而政府不希望社區爆發下，故採取圍堵政策。如學校停課、在家工作、堂食限制等，其後果引來了大批市民反感。所以當時自己曾收過少部份人身攻擊、甚至恐嚇的電郵。

他續指，當時圍堵政策是政府方向，專家只能建議何時實行；因政府是按公共利益作最終決定，也非必定採納專家顧問意見。但仍然理解有人因為「開唔到工、唔可以做運動」，會視這類電郵為發洩，故不會太擔心。

科大擬申請興建醫學院 許：經濟差或先擴展原有院校收生

除了應付冬季流感，許樹昌亦被問到如何看待科大打算申請興建醫學院。他就回應指，「長遠嚟講或者有需要」，但目前香港已有港大、中大應付700萬人的需要，且兩院仍有能力擴充收生，所以若然科大有更長遠方案，固然可以考慮；但亦要考慮目前政府經濟不景，是否有需要匆匆決定要推視乎政府。

他又指，目前政府仍有很多選擇，其中之一是將兩院收生加至400人，以盡快解決專業資格問題，可更快幫助市場、社會需求；而開辦醫學院，則要籌備大量前期工作，包括尋找教學醫院、招募人手等都非易事，政府需要考慮各方面因素。

香港科技大學自上年10月起，一直積極爭取開辦本港第三間醫學院。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

冀政府增醫療開支 助公立醫院重建、研究疫症

面對疫情期間醫療體系「爆煲」，許樹昌則認為，政府可多撥資源到醫療開支以及研究經費，他稱政府並非沒有支援，但仍可看出疫症時醫管局失守，而香港當時有接近9成人選擇使用公立醫院，部份醫院環境擠迫，反映部分醫院急需重建、擴建；另一方面，政府亦應馨增撥資源，讓專家能夠研究不同病毒，未來可進一步防止疫症擴散。