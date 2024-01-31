2023居屋揀樓｜啟悅苑「樓王」售出　廿四孝母為兒付首期毋懼市差

【居屋2023／啟悅苑／安楹苑／安麗苑／安樺苑／兆翠苑／朗天苑】新一期居屋6個項目今日（31日）起揀樓，包括啟德啟悅苑等合共提供9,154個單位。首批準買家今早9時起開始揀樓，有市民表示「抽到樓」固然開心，但面對現時經濟不景也感憂慮。亦有廿四孝媽媽選擇為就讀大學兒子首置物業，並指由於物業屬自住，不擔心市道差。「居屋2023」合共獲約17.2萬份申請，超額認購約18倍，當中綠表佔約4分1，白表佔約4分3。



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據房委會早前公布新一期居屋售樓書和價單，今期提供６個全新屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，提供合共9,154個單位。房委會早前按申請類別的優先次序，邀請合資格申請者前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。

啟悅苑受歡迎 「樓王」火速被揀選

今早8時許，首批準買家已在場等候，並於9時起入場揀樓，其中預計可遠眺維港海景，售價494萬元的啟悅苑B座30樓8室「樓王」單位，開售25分鐘已被揀選。

以兒子名義「中籤」的湯小姐成功購入心儀的啟悅苑「樓王」單位。她指，該單位環境、配套好，原本預計若然無法入手大單位，都會選擇中型單位，慶幸上一位買家沒有考慮該單位而成功購置。她續指，會為兒子支付首期，待他正式出身工作再自力供樓。

湯小姐（右）稱，兒子（左）「中籤」並成功購入心儀的「樓王」啟悅苑B座高層大單位，她指會為兒子支付首期，待他正式出身工作再自力供樓。（蘇煒然攝）

她又提到，自己過去都有抽過居屋，今次感覺比以往容易中；而面對經濟環境轉差，湯小姐就表示，抽樓不如市面現貨般即時購買，即使樓跌股跌，「有能力都會買」。

市民曾女士指，今次抽到樓固然開心，但面對現時經濟不景感到憂慮。（蘇煒然攝）

有揀樓打工仔憂樓價下跌：唔係幾想買

市民曾女士就表示，自己用於自住，心水單位是啟悅苑的大單位，惟她同時指，今次抽到樓固然開心，面對現時經濟不景、樓價下跌，作為打工仔的她對此感到憂慮，「唔係幾想買」。

前來揀樓還有一家三口居於葵涌邨的張先生，他透露心儀面向東南面、正對維港的啟悅苑單位，稱「中國人都係睇座向」他又指，啟德作為新發展區，交通配套和區內設施理想，故不會考慮其他屋苑。

面對經濟環境，他就指，一家人是自住、屬剛性需求，唯一擔心的問題只是斷供；不過按揭年期延長至30年，對自己是好事，能夠降低還款壓力。

元朗朗天苑位於朗天路，鄰近天水圍屏山，前身為1998年落成的朗邊中轉屋。（資料圖片）

樓王座向東南 料可享體育園、維港景

今期「樓王」是啟德啟悅苑B座30樓（鳳凰樓層）一個單位，實用面積469呎，售價494萬元，呎價1,0543元，開則屬「開門見廁」。項目附近暫時仍是被地盤包圍，不過距離宋皇臺站只需1分鐘步程，單位座向東南，預料望向正在興建的啟德體育園，由於單位屬高層，因此料景觀不受體育園遮擋，並可擁有觀塘避風塘和維港景色。

啟悅苑樓王料可享維港景。（資料圖片）

7萬首期可做業主

「入場費」最低的單位為元朗朗天苑A座3樓19室，面積288呎，呎價5,164元，售價148.72萬元，意味只需7.43萬元首期，便可上車做業主。

今期居屋7個新盤價單詳情：

德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑