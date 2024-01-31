山系Youtuber林樂儀與男友　拍片顯示曾闖芝麻灣　准守行為及罰款

山系Youtuber林樂儀Kate及其男友，涉於去年2月闖入已關閉的芝麻灣懲教所，並使用無人機拍攝，之後把片段上載至其頻道，被懲教署發現他們疑曾進入高級員工宿舍，及曾用無人機拍攝食堂等。二人因而被控非法入侵，及未經許可使用無人機等罪，案件今（31日）在西九龍法院再訊。男被告承認兩罪，罰款3千元，控方准女被告以簽保守行為方式處理。裁判官溫紹明亦下令撤回女被告的控罪，她自簽1000港元守行為1年。



女被告林樂儀（右）准簽保守行為，及男被告譚達恒（左）認兩罪被判罰款3千元。(資料圖片)

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被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲），均報稱是YouTuber。二人同被控一項「侵入由公職人員或公共機關管轄的產業罪」，指他們於2023年2月17日，在新界大嶼山芝麻灣路，無合法權限或解釋，而侵入歸屬懲教署的公共機關，即芝麻灣懲教所及芝新懲教所。

譚另認未經許可使用無人機

譚另被控一項「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」罪，指其於2023年2月17日 ，在香港新界大嶼山芝麻灣道芝麻灣及芝新懲教所，一部小型無人機被操作進行飛行時，其中部份飛行是在沒有按照根據香港法例第448G章第37條就限制飛行區，即新界大嶼山芝麻灣道303-333號芝麻灣及芝新懲教所給予的許可的情況下在該限制飛行區以內被操作進行的 ，而譚達恒是該小型無人機該次飛行的遙控駕駛員。

上載影片題為潛入有命去無命返的芝麻灣

案情指，林樂儀是一名YouTube 內容創作者，譚達恒則是她的男朋友。林於2023年2月25日在其頻道上傳了一則影片，標題為「快消失的300年海景廢村過夜！！潛入有命去冇命返的芝麻灣監獄 超殘忍不人道酷刑！維園般大的隱世大草原｜#廢探」 。 懲教人員於同日發現該影片，警方於翌月2日下載影片保存。

芝麻灣懲教所現用作訓練用途

案情續指，芝麻灣懲教所及芝新懲教所於1956年成立，2010年關閉以等侯重建。該懲教所現時用作訓練用途，被列入《監獄條例》的附表中，為政府撥地。

影片顯示二人曾進入已婚人士宿舍

涉案影片總長29分鐘，其中有5分鐘拍攝到芝麻灣懲教所。影片顯示，兩人案發時曾進入懲教所內的高級已婚人員宿舍；另譚手持手提電話控制的無人機，並拍攝到懲教所內的食堂。兩名被告其後於3月13日被捕，在警誡下承認犯案。

案件編號：WKCC4421/ 2023