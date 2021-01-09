大嶼山行山路線｜貝澳沙灘起步踏上鳳凰徑　賞芝麻灣行到梅窩落山

鳳凰徑最後一段的風光可謂美不勝收，從芝麻灣道入口上行，一口氣沿石級攀上275米的山脊，在半路回望美麗的貝澳灣和芝麻灣，還有在左面雄偉的二東山山峰。 山上的風景醉人，也只是本段的前奏。經過嶼南道一小段石屎路，便到達末段的高潮，下行到梅窩之前有絕色的西面海域風光作為終結。本段最艱苦的是上行到山脊最高處，但是一切都是值得的。 長度：9公里 時間：3小時 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

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鳳凰徑第十二段標距柱：L122 - L140

於嶼南道入口經過鹹田新舊村和貝澳濕地，沿小徑到廣闊的貝澳泳灘。經過天后廟後，沿芝麻灣道上行到本段的入口。入口對面是芝麻灣郊遊徑的起點。攀上石級一點也不輕鬆，但沿路卻可回望貝澳以及芝麻灣懲教所和碼頭一帶。半路已可見到南山和二東山在遠處，一片青巒十分壯觀，偶而還有遊人在那裡玩降落傘。

到達最高點後，會看到有一個發射站，沿路下行，會遇上通往南山的小徑，應接走往白富田營地的小徑。經過燒烤場後進入密林，到牛牯灣山莊，那是一處私人物業。不久便會看到在山谷間的牛牯灣和整個芝麻灣的景致，接著離開林陰道，沿石屎路到前往梅窩的山徑，留意指示牌。

上行一小段，便走到水井灣的山腰上。繞著山腰走，可縱觀長洲、南丫島、坪洲、喜靈洲，遠及繁囂的香港島風光，享受270度全海景感受。沿山徑下行往梅窩前，可於山腰的涼亭上回味鳳凰徑上的一切美妙和挑戰，是最佳的總結。最後繞過青翠的山麓，見到污水處理廠和銀鑛灣，便是時候返回梅窩碼頭了。

芝麻灣郊遊徑由以前的囚犯開闢，是全港27條郊遊徑中最長的一條，全長18.5公里，走畢共需6小時。起點處的「芝麻灣郊遊徑」牌樓實為一四道交匯處：北接鳳凰徑，東往十塱營地，西登老人山，即是郊遊徑回程路，遊人宜留意方向。

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交通資料 起點：乘搭新大嶼山巴士A35號、1號、2號、4號（於梅窩碼頭上車）或3M號（於梅窩碼頭或東涌市中心上車），在新圍村站下車。 終點：乘搭新大嶼山巴士3M號（至東涌市中心）；或乘渡輪回中環碼頭，快速船航程約為30分鐘。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第十二段：貝澳＞梅窩】

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