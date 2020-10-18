大嶼山行山路線｜芝麻灣郊遊徑怪石處處　登老人山歎貝澳海灘美景

位於大嶼山東南面的芝麻灣郊遊徑起點位於十塱拗，是全港郊遊徑中最長的一條，全徑圍繞芝麻灣半島接近一周，幾乎全程也能看到海天一色的美景。全程大約三份之二的路段是鬆散的砂礫地，郊遊人士宜穿上能抓緊地面的行山鞋和帶備行山手杖。

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起點處的「芝麻灣郊遊徑」牌樓實為一四道交匯處：北接鳳凰徑，東往十塱營地，西登老人山，即是郊遊徑回程路，遊人宜留意方向。

起步約10分鐘後便進入沿海路段。郊遊人士不但可以俯瞰整個貝澳灘和鹹田村的景致，更能遠眺西面的長沙、塘福以至水口半島。離起點大約40分鐘路程，會見到前賽馬會望東灣旅舍，對開的望東灣水清沙幼，比貝澳泳灘有過之而無不及，再前進便可到達咀排，然後前往二浪。

盤點10大行山謊言，立即按圖：

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離開望東灣後開始上爬，前行不久遇到分叉路可右轉到二浪的考古遺址和澄碧邨。二浪於1976年發現了14座唐代的灰窰古蹟，鄰近的大浪村和大浪灣則以古風美景聞名，若有興趣到二浪或大浪灣一遊，須計算步程，以免誤時。

【離開芝麻灣郊遊徑，可接小徑行到澄碧邨】

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繼續沿郊遊徑前往龍尾，路程約1至1.5小時。那裡名謂龍尾，而真有一龍尾塑像，且手工甚為精緻。由於龍尾為一條三叉岔道，東接下徑，北通芝麻灣水塘（或稱拾塱水塘），西為登老人山捷徑，郊遊人士應在這裡好好編排行程和時間。

由龍尾經下徑到芝麻灣水塘水塘，沿途不但可以觀賞遠方的長洲和北長洲海峽，而且怪石處處，有些像熊貓，有些像蜂窩的，無不令人嘖嘖稱奇。

經過下徑末段的水壩後，朝老人山腳進發，遊人需上升200米至高303米的老人山，雖然吃力，但登山後景色豁然開朗，能環視遠方石鼓洲、長洲、喜靈洲及周公島。老人山頂設有一山火瞭望台，雖然缺水缺電，但每逢冬防季節都有人員通宵駐守。由老人山重回十塱拗約為1.5公里，全程都是下山的路段。

導賞點

1. 江豚：郊遊徑的另一精彩之處，是由起點直至咀排都有機會觀看到在香港出沒的江豚。江豚的行跡隱秘，如能觀察到牠們圓鼓鼓的身軀冒出水面，像極個大輪胎的神態，實能為此段路程帶來額外的刺激和滿足感。

設施：資訊牌、標距柱、洗手間、涼亭、觀景台。

交通資料 起點：乘搭新大嶼山巴士3M號（於梅窩碼頭或東涌市中心上車）、1號、2號、4號或A35號（於梅窩碼頭上車），在貝澳新圍村下車，經鹹田村到郊遊徑入口。 終點：同上。

注意事項 ：如於芝麻灣碼頭中途離開，可乘新渡輪的循環航線至長洲。在下徑碼頭亦有街渡前往長洲。

芝麻灣郊遊徑（野外動向網頁截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：芝麻灣郊遊徑】

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