私隱專員查世界幣收集用戶虹膜資料　方保僑：料用作交易時密鑰

個人資料私隱專員公署今日（31日）正調查Worldcoin（世界幣）項目，涉及收集虹膜信息以獲註冊身份，或違反《個人資料（私隱）條例》。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，虹膜是生物認證識辨科技，與面容及指紋識辨一樣，料世界幣會用作加密貨幣交易時的其中一條加密鑰。他稱因較少人用故虹膜資料，外洩影響目前不大，但不排除日後使用情況增加會造成問題，強調收集虹膜必須要遵從《私隱條例》規定。



方保僑表示，虹膜本身是生物認證識辨科技，情況與面容認證及指紋認證一樣。他稱世界幣收集虹膜登記，料可能用作日後加密貨幣交易時的的其中一條加密鑰，須要提供虹膜資料認證身份。

他指，收集虹膜時，主要靠鏡頭及感應器掃描眼膜收集，情況與電影相似，一般運用在高度保密的處所，例如銀行金庫等。他料因收集指紋及面容涉較敏感私隱，虹膜相對市面上應用較少，「有佢賣點，冇人會偷到，好獨特。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方認為，虹膜使用覆蓋面不大，現時洩漏虹膜資料，對個人資料影響暫時不大，但在日新月異的科技世界中，目前無人用不代表將來無人用，「可能指紋、面容太多洩漏時，就會轉用虹膜」，呼籲市民仍要小心處理。

他強調虹膜本身是獨特的個人特徵，故收集時必須跟從《私隱條例》規定去做，包括有否向被收集中解釋用途、處理、何時銷毀等。