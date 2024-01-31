劇團遭取消學校演出　教育局認收投訴後向校方提供「適切意見」

劇團「小伙子理想空間」，本應於下月2日至4日，公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，場地為香港兆基創意書院。不過劇團今日（31日）於社交平台發帖文，稱學校接獲教育局九龍城分區發出的指引，要求該校與劇團解除場地租約，劇團曾致電多方了解，亦無助解決，昨日接獲最終通知。



教育局回覆查詢時，未有回應要求香港兆基創意書院解除租約的原因，僅指在接獲投訴後，已與學校聯絡了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。



劇團「小伙子理想空間」，本應於下月2日至4日，公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，但最終被逼取消。（社交平台截圖）

兆基創意副校長：九龍城區學校發展組要求學校退場

「小伙子理想空間」創辦人及團長唐浩翔指，兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》原定於下月2日至4日公演，惟在本月19日得悉，香港兆基創意書院接獲教育局九龍城區學校發展組發出的指引，要求學校與劇團解除場地租約，以致演出取消。兆基創意書院副校長蔡芷筠回覆查詢，亦確認於本月19日接獲九龍城區學校發展組的通知，指接獲投訴，形容「劇團有問題」，要求學校退場。

記者就事件向教育局查詢要求兆基創意書院解除租約的原因、是否有接獲有人舉報及有否向戲團成員查詢了解等。教育局回覆查詢時未有回應要求香港兆基創意書院解除租約的原因，僅指學校有責任確保恰當使用校舍，為學生締造平和有序的校園環境和氛圍，讓學生有效學習、健康成長。

教育局去年6月更新指引：要阻止不當不良信息傳播

教育局表示，在去年6月已向全港學校發出的《國家安全：學校具體措施(增強版) 》指引，其中包括學校在校舍的管理和使用上，包括租借校舍予校外機構舉辦活動，以及邀請校外人士到校進行活動，學校管治機構有責任防止校舍出現不恰當使用的情況，教育局和學校有責任保護學生，確保校園環境安全有序，阻止不當不良信息傳播，讓學生安心學習和活動。

教育局又指，在接獲投訴後，已與學校聯絡，了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。

兩個劇目原定於下月初於兆基創意書院公演。（資料圖片）

翻查資料，劇團「小伙子理想空間」的演出非首次不獲租場。劇團創作的粵語音樂劇《百花舞廳》，原定於去年8月底至9月初，於香港藝術中心壽臣劇院舉行。不過，演出前三個月，接獲壽臣劇院通知，指他們違反場地協議的條走及承諾，即時撤銷劇團的租用資格。有傳媒曾引述消息，指或與主創成員的個人立場有關。