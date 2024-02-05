盒馬鮮生｜每日過千港客光顧皇庭廣場店 曾日銷近3000隻大閘蟹
【農曆新年/ 北上辦年貨/ AlipayHK/ 深圳商場/ 盒馬超市/ 山姆超市】自去年2月6日香港與內地全面通關後，北上深圳的港人與日俱增，其中內地連鎖超市「盒馬鮮生」成為港人的新寵之一。原來港人的購買力相當驚人，自去年中秋節後更不斷上升，盒馬深圳區域總經理羅曉偉透露，皇庭廣場盒馬分店，去年10月底曾日銷近3,000隻大閘蟹；更早前的7月份，陽山水蜜桃同樣大受歡迎，每晚7時全部售罄，並曾創出日銷500多盒。
羅曉偉透露，港人較常到深圳6至7間盒馬門店購物，其中新開張的萬象食家店，預計達五成生意額來自港人。上月Costco開業無影響盒馬業務，因超市貨品以小包裝為主，貼合香港及深圳家庭需求，屬於兩個顧客群。「我們很多顧客是這樣，偶爾周末去一趟山姆，可平時還在我們這邊買。」
▼2024年盒馬皇庭廣場店新春辦年貨▼
萬象食家新分店周末五成交易額為港人顧客
近年深受港人歡迎的「盒馬鮮生」，是阿里巴巴在2015年成立，目前已在深圳開設29間門市，覆蓋率達八成，線上用戶有逾500萬人。深圳區域總經理羅曉偉表示，港人普遍到關口附近或交通便利約6至7間門店購物，其中去年10月在萬象食家開張的新店，周末有五成交易額來自港人，甚至有分店可達至六成。
港人最常光顧的分店非皇庭廣場店莫屬，訪問當日場內有不少港客正辦年貨。羅曉偉透露，該店於6年前開業，為深圳眾店中的「老字號」，自去年中秋節後生意額更不斷上升，每日有過千港人光顧，平均單價過百元，因此他認為港人北上熱潮，為不容錯失的市場機會。
大閘蟹熱潮後港人再有新歡︰每天排隊買北緯39度蠔
羅曉偉透露，港人喜愛現場食用，以及購買性價比高的食品，例如安格斯谷飼150天牛肉、羊架及羊腿等；烘焙類的榴槤千層蛋糕、海鮮類的鮮蝦及生蠔、堅果系列等，均是港人較常購買的類別。「比如說北緯39度蠔，在內地佔有率不錯。香港人很喜歡這個蠔，每天排隊去購買我們這個生蠔。」
羅曉偉又指，盒馬鮮生在冷速食品、冷藏預製菜的市場佔有率較高，未來因應港人的需求，針對相關類別有所調整，並會增加奶製食品的份額，包括芝士及乳酪等。
港人單日買500盒陽山水蜜桃 從此發現商機
不過談到最受港人歡迎的貨品，便不得不提到大閘蟹搶購潮。羅曉偉透露，去年10月底靠近福田、蓮塘及深圳灣口岸三間門店的大閘蟹銷量，便佔深圳盒馬鮮全線的四成，其中皇庭廣場店更日銷2,919隻，即使放眼行內亦是驚人數字。「我覺得算是比較壟斷的市場份額。」
至於再早前的6至7月份，亦曾出現水蜜桃爆買潮。當時出售陽山水蜜桃6個裝，每盒售人民幣39.9元（約44.3港元）。羅曉偉透露，去年7月4日皇庭廣場店創紀錄賣出500多盒，當時每日晚上7時便全部售罄，亦正因水蜜桃熱潮，讓他發現需要把握港人北上商機。
盒馬貨品小包裝為主︰Costco開業沒有影響
上月開幕的Costco深圳分店，以及早在1995進駐深圳的山姆超市，均是大型儲倉式超市，是港人購物的熱點。羅曉偉表示，雖然Costco甫開業便受到深圳市民的喜愛，但一公里外的盒馬鮮生分店卻沒有影響，估計與盒馬的業務更接地氣有關。「Costco開業對我們來說，沒有特別大的影響。」
羅曉偉解釋，盒馬鮮生主打新鮮食品，貨品亦以小包裝為主，貼合香港及深圳小家庭的需求。因此他認為兩店採用儲倉式會員制，與盒馬屬於兩個類別的顧客群。「我們很多顧客是這樣，偶爾周末去一趟山姆，可平時還在我們這邊買。」
積極發展大灣區業務 暫無計劃香港開分店
盒馬鮮生去年底喊出「移山價」的口號，以低價出售熱銷貨品，提到內地近年爆發的價格戰，羅曉偉引述上個月的出入境數據指，上周港人北上的人數減少，但盒馬鮮生的消費單數卻上升，足以證明盒馬在港人心中的地位。「對於港客來說，我們不覺得有其他特別強大的競爭對手。」
盒馬有否計劃來港開設分店，羅曉偉表示，盒馬鮮生在深圳和廣州的市場佔有率較高，因此積極在大灣區發展業務，惟目前並無與香港相關的計劃，若獲得港人歡迎，可向總部作出反饋。「對於香港這個城市來說，沒有時間表。」
農曆新年推菜鳥送抵港服務 5點前落單翌日送達
有見港人搶購熱門貨品，盒馬皇庭廣場店的自助收款機，在11月底試行接受支付寶AlipayHK結帳，其後更覆蓋深圳全線門市。羅曉偉表示，過去約九成港客用現金結帳，但現在超過一半已改用AlipayHK。他認為跨境電子支付可節省兌換外匯的時間，亦不需攜帶現金限額限制，確實帶動港客的消費金額。
同時新春將至，盒馬預想到港人北上辦年貨，近日聯同快遞公司菜鳥，推出期間限定的郵寄抵港的服務。菜鳥職員表示，由即日起至2月10日起，菜鳥在7間盒馬超市提供服務，顧客僅需支付每公斤人民幣3.8元（約4.2港元）的運費，即可將貨品送抵香港的菜鳥自提點，只要在下午5點前落單，翌日便可送達。菜鳥將視乎顧客反應，再考慮是否改為恆常化服務。