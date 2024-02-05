盒馬鮮生｜每日過千港客光顧皇庭廣場店　曾日銷近3000隻大閘蟹

【農曆新年/ 北上辦年貨/ AlipayHK/ 深圳商場/ 盒馬超市/ 山姆超市】自去年2月6日香港與內地全面通關後，北上深圳的港人與日俱增，其中內地連鎖超市「盒馬鮮生」成為港人的新寵之一。原來港人的購買力相當驚人，自去年中秋節後更不斷上升，盒馬深圳區域總經理羅曉偉透露，皇庭廣場盒馬分店，去年10月底曾日銷近3,000隻大閘蟹；更早前的7月份，陽山水蜜桃同樣大受歡迎，每晚7時全部售罄，並曾創出日銷500多盒。



羅曉偉透露，港人較常到深圳6至7間盒馬門店購物，其中新開張的萬象食家店，預計達五成生意額來自港人。上月Costco開業無影響盒馬業務，因超市貨品以小包裝為主，貼合香港及深圳家庭需求，屬於兩個顧客群。「我們很多顧客是這樣，偶爾周末去一趟山姆，可平時還在我們這邊買。」



▼2024年盒馬皇庭廣場店新春辦年貨▼



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萬象食家新分店周末五成交易額為港人顧客

近年深受港人歡迎的「盒馬鮮生」，是阿里巴巴在2015年成立，目前已在深圳開設29間門市，覆蓋率達八成，線上用戶有逾500萬人。深圳區域總經理羅曉偉表示，港人普遍到關口附近或交通便利約6至7間門店購物，其中去年10月在萬象食家開張的新店，周末有五成交易額來自港人，甚至有分店可達至六成。

港人最常光顧的分店非皇庭廣場店莫屬，訪問當日場內有不少港客正辦年貨。羅曉偉透露，該店於6年前開業，為深圳眾店中的「老字號」，自去年中秋節後生意額更不斷上升，每日有過千港人光顧，平均單價過百元，因此他認為港人北上熱潮，為不容錯失的市場機會。

盒馬深圳區域總經理羅曉偉指皇庭廣場分店自去年中秋節後生意額更不斷上升。（歐嘉樂攝）

大閘蟹熱潮後港人再有新歡︰每天排隊買北緯39度蠔

羅曉偉透露，港人喜愛現場食用，以及購買性價比高的食品，例如安格斯谷飼150天牛肉、羊架及羊腿等；烘焙類的榴槤千層蛋糕、海鮮類的鮮蝦及生蠔、堅果系列等，均是港人較常購買的類別。「比如說北緯39度蠔，在內地佔有率不錯。香港人很喜歡這個蠔，每天排隊去購買我們這個生蠔。」

羅曉偉又指，盒馬鮮生在冷速食品、冷藏預製菜的市場佔有率較高，未來因應港人的需求，針對相關類別有所調整，並會增加奶製食品的份額，包括芝士及乳酪等。

港人單日買500盒陽山水蜜桃 從此發現商機

不過談到最受港人歡迎的貨品，便不得不提到大閘蟹搶購潮。羅曉偉透露，去年10月底靠近福田、蓮塘及深圳灣口岸三間門店的大閘蟹銷量，便佔深圳盒馬鮮全線的四成，其中皇庭廣場店更日銷2,919隻，即使放眼行內亦是驚人數字。「我覺得算是比較壟斷的市場份額。」

至於再早前的6至7月份，亦曾出現水蜜桃爆買潮。當時出售陽山水蜜桃6個裝，每盒售人民幣39.9元（約44.3港元）。羅曉偉透露，去年7月4日皇庭廣場店創紀錄賣出500多盒，當時每日晚上7時便全部售罄，亦正因水蜜桃熱潮，讓他發現需要把握港人北上商機。

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盒馬貨品小包裝為主︰Costco開業沒有影響

上月開幕的Costco深圳分店，以及早在1995進駐深圳的山姆超市，均是大型儲倉式超市，是港人購物的熱點。羅曉偉表示，雖然Costco甫開業便受到深圳市民的喜愛，但一公里外的盒馬鮮生分店卻沒有影響，估計與盒馬的業務更接地氣有關。「Costco開業對我們來說，沒有特別大的影響。」

羅曉偉解釋，盒馬鮮生主打新鮮食品，貨品亦以小包裝為主，貼合香港及深圳小家庭的需求。因此他認為兩店採用儲倉式會員制，與盒馬屬於兩個類別的顧客群。「我們很多顧客是這樣，偶爾周末去一趟山姆，可平時還在我們這邊買。」

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積極發展大灣區業務 暫無計劃香港開分店

盒馬鮮生去年底喊出「移山價」的口號，以低價出售熱銷貨品，提到內地近年爆發的價格戰，羅曉偉引述上個月的出入境數據指，上周港人北上的人數減少，但盒馬鮮生的消費單數卻上升，足以證明盒馬在港人心中的地位。「對於港客來說，我們不覺得有其他特別強大的競爭對手。」

盒馬有否計劃來港開設分店，羅曉偉表示，盒馬鮮生在深圳和廣州的市場佔有率較高，因此積極在大灣區發展業務，惟目前並無與香港相關的計劃，若獲得港人歡迎，可向總部作出反饋。「對於香港這個城市來說，沒有時間表。」

農曆新年推菜鳥送抵港服務 5點前落單翌日送達

有見港人搶購熱門貨品，盒馬皇庭廣場店的自助收款機，在11月底試行接受支付寶AlipayHK結帳，其後更覆蓋深圳全線門市。羅曉偉表示，過去約九成港客用現金結帳，但現在超過一半已改用AlipayHK。他認為跨境電子支付可節省兌換外匯的時間，亦不需攜帶現金限額限制，確實帶動港客的消費金額。

同時新春將至，盒馬預想到港人北上辦年貨，近日聯同快遞公司菜鳥，推出期間限定的郵寄抵港的服務。菜鳥職員表示，由即日起至2月10日起，菜鳥在7間盒馬超市提供服務，顧客僅需支付每公斤人民幣3.8元（約4.2港元）的運費，即可將貨品送抵香港的菜鳥自提點，只要在下午5點前落單，翌日便可送達。菜鳥將視乎顧客反應，再考慮是否改為恆常化服務。