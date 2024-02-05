港人周末假期攻深圳商場佔據「半壁江山」　山姆眼鏡店銷量增兩成

【農曆新年/ 北上辦年貨/ AlipayHK/ 深圳商場/ 盒馬超市/ 山姆超市】新春將至，隨著北上熱潮愈演愈烈，近日陸續有港人選擇到深圳辦年貨。適逢香港與內地恢復全面通關近一周年（去年2月6日），本地電子支付平台進駐內地各大商場，更方便港人消費，深圳商場及商戶均出現亮麗的成績單。其中領展中心城的客流量便按年增長120%，部份周末及香港公眾假期，港客更佔逾五成，人均消費約550港元，負責人亦不禁形容「超過半壁江山」。



領展中心城有眼鏡店經理表示，店內有30%業績由港人貢獻，平均每副眼鏡售價逾2,000多元；而進駐前海山姆超市內的分店，銷量更為驚人，上月便向港人售出100多副眼鏡。



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領展中心城客量按年增120%、銷售額增78%

深圳福田區的商場競爭激烈，近年耳熟能詳的皇庭廣場、星河COCO Park、領展中心城等，均集中在相鄰的街道上。其中領展中心城為香港領展在內地的資產項目之一，因此相比其他深圳商場，有更多香港著名品牌進駐，例如農本方、DR. KONG等，亦是深圳首間開通AlipayHK的商場。

回顧整個2023年，領展中心城的客流量按年增長120%，銷售額亦增加78%，當中港人作出的貢獻便不容忽視。領展中心城項目公司總經理莊美蓉透露，港人自去年暑假明顯增加，部份周末及香港公眾假期，港人所佔的比例更逾五成，「真係超過半壁江山。」

港深已構成一小時生活圈 港人北上深圳逛商場有3大原因

莊美蓉表示，港人主要為家庭及年輕顧客，他們喜愛嘗試新事物，場內平均消費約人民幣500元（約549港元），又以餐飲、美容或按摩店最為歡迎，例如太二酸菜魚便大排長龍，亦有港人報名參加攀石或滑板等興趣班。她對上述數據感到驚喜，認為港深兩地已構成一小時生活圈，「星期日啲人食埋飯買埋餸先返去（香港）。」

莊美蓉分析，港人北上熱潮可歸於三個原因，首先自從去年恢復開通後，社交平台及群組便不斷宣傳北上玩樂；同時在香港電子支付平台加入，港人毋須再兌換人民幣現金付款；加上部份內地商戶亦針對港人推出優惠，例如憑回鄉證立減八折，或是港元及人民幣1:1兌換等，均吸引港人樂於北上消費。

▼2024.01.01 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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兩地為雙向消費關係︰有冇香港客競爭都好大

在深圳政府及商場積極吸港客的同時，近月港府推出「日夜都繽紛」等活動促進消費。問到兩地是否存在競爭關係，莊美蓉便提到去年除夕煙花過後，大量內地旅客滯留關口，當時她在深夜下班後經皇崗口岸回港，亦要等待兩個小時。因此她認為兩地是雙向消費的關係，例如當香港舉行演唱會或其他文化盛事時，大灣區旅客亦會來港消費。

莊美蓉又指，兩地居民在新冠疫情後，仍保留網購的習慣，若商場同時推出優惠「做大個餅」，促進消費者到實體店消費，大家從中均可獲益，例如領展中心城便與樂富廣場推合作優惠。因此她強調最重要為提升服務質素，吸引顧客消費，「其實深圳商場面對好多競爭，就算係有冇香港客，本身競爭都係好大。」

莊美蓉認為可偶爾播出劉德華拍攝的宣傳片，提醒業界保持服務態度。（網上圖片）

香港欠缺「大眾點評」等監察食肆服務水平

近年不少港人盛讚內地商戶的服務態度，文化體育及旅遊局近日正研究舉辦「禮貌運動」挽回本港的待客形象。莊美蓉認為，香港整體的服務態度良好，網上流傳的個案只是個別例子，但她認為兩地的勞動力結構不同，例如香港的服務員的年紀偏大，不可互相比較。

莊美蓉並指，香港缺乏如「大眾點評」影響力巨大的平台，認為食肆在相關平台的監察下，更着重評分的升跌，可進一步提升服務水平，「大家記唔記得劉德華果條片，『今時今日咁嘅服務態度係唔得嘅』，我覺得有時可以Refresh下。」

領展中心城眼鏡店三成業績由港人貢獻

「新正頭」港人習慣送舊迎新，領展中心城的博士眼鏡，正受惠於港人北上的熱潮。梁經理表示自兩地恢復開關後，每月向港人售出約30副眼鏡，平均每副逾2,000多元，店內30%的業績由港人貢獻。他並透露其他分店的銷量更驚人，例如位於前海山姆超市的分店，上個月售出700多副眼鏡中，港人便佔其中100多副，有約兩成銷量。

梁經理指出，內地的鏡框及鏡片選擇豐富，價格較香港便宜，例如GUCCI便低5%至10%，並針對港人推出特定蔡司鏡片五折優惠，加上內地的服務員年輕、態度更勝一籌，因此他認為內地商戶比香港更佔優勢。「好多香港顧客我都問，點解唔起香港消費？佢哋話𠵱家服務態度都冇以前咁好，價格方面又貴好多。」