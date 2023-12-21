舊樓強拍｜7舊區門檻降至65%　團體斥偏幫發展商　憂劏房環境惡化

發展局周二（19日）向立法會提交《土地 (為重新發展而強制售賣 )條例 》 修例文件，擬將7個舊樓林立的區域列為指定地區，包括長沙灣、旺角、荃灣、油麻地等，並將相關地區的強拍門檻降低至最低65%。



香港測量師學會土地政策小組主席劉振江今早於港台節目《千禧時代》表示，舊區確實有急切重建的壓力，修訂條例後反而可增加發展商持續收購的誘因。惟本土研究社成員陳劍青批評， 「好明顯向發展商收樓動機傾斜」，並無考慮35%的業主意願。他並憂慮強拍門檻降低後，業主或減少維修的動力，最終會導致居住環境惡化，舊區的劏房戶成為受害者。



劉振江︰條例可增加發展商持續收購的誘因

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，現時不少舊樓於1960至70年代落成，維修情況不理想，市建局已追不上樓宇老化的速度，認為舊區確實有急切重建的壓力。但他指，自政府首次降低強拍門檻後，相關申請已有放緩的跡象。

問到會否擔心發展商囤積居奇？劉振江指，舊樓業主沒有動力共同保養樓宇，而發展商囤積單位亦沒有好處，因收購業權不會再放租，並需處理僭建問題，新修例反而可增加發展商持續收購的誘因。

至於小業主的議價能力方面，劉振江便引述市建局指，「七年樓齡」的收購補償政策已構成財政壓力，未來的重建項目或會出現虧損，稱私人市場的市價反而更高。

楊永杰︰小業主期望盡快重建改善居住環境

立法會議員楊永杰亦贊成修例，認為既保障業主權益及促進重建發展。他表示，從事地區服務多年明白到，小修小補並不能解決樓宇老化問題，小業主均期望盡快重建，讓居住環境得到改善，「係咪推動更多舊區重建，先真真正正保障到小業主嘅權益呢？」

楊永杰亦指，每次重建需時7至8年，即60年樓齡的舊樓，需等待至近70年樓齡才可拆卸。他並認為7個指定地區並不足夠，並建議每年檢視重建速度，賦予政府更多彈性處理，又稱未來會向當局反映。

（立法會文件截圖）

本土研究社︰修例只配合發展商加快收樓

本土研究社成員陳劍青則持反對意見。他認為強拍門檻降低至65%，已是亞洲地區中數一數二低。他指，過往的強制拍賣只為解決釘子戶問題，認為新修例並無考慮35%的業主意願，失去應有保障，批評當局只配合發展商加快收樓，「好明顯向發展商收樓動機傾斜。」

陳劍青又指，不少樓齡逾50年的舊樓結構狀況良好，毋須急速拆卸。他憂慮新修例會影響保留歷史建築，亦因強拍門檻降低，業主或減少維修的動力，最終居住環境惡化，旺角或深水埗等舊區的劏房戶成為受害者。

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