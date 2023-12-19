放寬強拍毗鄰舊樓利大食細　損小業主權益　發展局：減牙籤樓項目

發展局今日（19日）向立法會提交《土地 (為重新發展而強制售賣 )條例 》 修例文件，當中提到毗鄰地段無需有共用樓梯連接，亦可以一併強拍，而相關強拍門檻則會以地段面積作計算。局方承認已收購大型項目業主，更易申請強拍毗鄰小型大廈，不諱言希望藉此減少牙籤樓重建項目；但發言人強調，申請必須符合兩個條件，即相關樓齡均50年或以上及申請人擁有65%以上業權，當局會提供多項行政措施保障小業主權益，包括增設專責辦事處提醒小業主的權益。



發展局發言人又指，難以估計會多幾多強拍個案，但上次下調強拍門檻後，個案由平均只有6宗上升至28宗，故預期下調後強拍個案都會增加。雖然草案複雜，但局方希望可以在明年上半年在立法會通過。



與毗鄰地段一同強拍不再需有共用樓梯連接

現時毗鄰地段必須要有共用樓梯連接，才可以合併計算強拍門檻，否則每個地段均需符合強拍門檻才可一併重建。發展局今提出修例，提到毗鄰地段無需有共用樓梯連接，亦可以一併強拍，而相關強拍門檻則會以地段面積作計算。另外，條例亦容許申請人把其已擁有全部業權的地段，納入涉及多個毗鄰地段的申請。

相關修例或令樓齡較少的樓宇更容易被強拍，有損小業主的權益。發展局發言人回應時指，永遠措施都涉及兩個利益的考慮，包括公共利益及小業主的考慮，強調措施「唔係話為咗公眾利益就忽視小業主利益。」

（立法會文件截圖）

大食細須符兩條件：樓齡至少50及申請人擁至少65%業權

發言人補充，現時在毗鄰地段強拍申請必須符合兩個條件，包括相關樓齡均需50年以上，加上申請人有的業權百分比亦為65%以上，「你話50歲係咪後生呢？我又覺得唔係。」有憂慮指出相關修例或變相有利大型發展商，發展局發言人不認同相關說法，認為修例只是加入彈性，小型發展商同樣能夠受惠。

至於會否擔心發展商以收購大面積地段舊樓的手段，以減少毗鄰地段強拍門檻，她同意會有此情況發生，「如果大嘅地段都收到100%，即其實佢（發展商）都用咗好多努力去收購」，又指措施正正希望減少牙籤樓重建項目。

增設專責辦事處應付處理強拍訴訟

局方補充，發展局亦會提供多項行政措施保障小業主權益，包括增設專責辦事處提醒小業主的權益及供貸款專項計劃，應付處理強拍訴訟，希望可以在年內成立，亦料成立辦事處後可以加快現時的強拍安排由約兩年減至更短時間。

就提供貸款專項計劃方面，發言人則指，局方初步希望會設上限，而據過往資料顯示，小業主索取估價報告約為200多萬元，而找律師代表約為80萬。她續指，局方希望計劃可以盡量簡單，料不會設有入息審查，但強調同時亦會保障公帑不會被濫用。

（立法會文件截圖）

預期修例後強拍個案增加 料發展商「落釘」更加困難

被問到調低強拍門檻後預計可增加多少重拍個案，發言人則指難以估計，但指2010年下調強拍門檻後，由平均只有6宗上升至28宗，故預期下調後強拍個案都會增加，暫未知有多少已經被收購的大廈已達到新例的門檻，在通過修例後可以即刻強拍。她表示，推出相關措施是希望處理樓宇安全問題，而非遷就樓市，「做政策好難話就個市」，發展商的反應會交由市場定奪。

另外，草案有為七個有較迫切重建需要地區的高樓齡樓宇設訂較低門檻，發展局發言人認為，劃分指定地域後發展商「落釘」反而更加困難，因現時強拍門檻已有所下降，估計「落釘」機會不大。

發言人表示，雖然部分指定地區與但城建局大區重建研究範圍相同，但不認同此會影響到市建局的重建計劃，暫時未有考慮同時下調市建局《收回土地條例》的門檻。她反認為，現時修例容許毗鄰地區進行強拍，會鼓勵發展商進行大規模的重建，「𠵱個唔係只係發展商受益，小業主都會受益。」