消防處｜火警召喚去年增3.8%　火警鐘誤鳴升　世紀暴雨期間錄千宗

消防處今日（1日）舉行2023年工作回顧記者會，去年接獲3.6萬多宗救火召喚，按年上升3.8%。消防處處長楊恩健解釋，宗數上升主要是火警鐘誤鳴增加有關，去年有2.7萬宗誤鳴，按年升1500多宗，當中約千宗誤鳴在去年9月世紀暴雨期間發生。



消防處處長楊恩健（中）今日（1日）舉行2023年工作回顧記者會。（孔繁栩攝）

93.8%在目標召達時間內到場 去年有九宗三級或以上大火

消防處去年接獲36,103宗救火召喚，較2022年上升3.8%，當中九宗涉及三級或以上大火，按年多4宗，樓宇火警有32,497增4.5%，整體93.8%在目標召達時間內到場，較服務承諾高1.3%。

楊恩健解釋，火警宗數上升主要是火警鐘誤鳴增加有關，去年有2.7萬宗誤鳴按年升1500多宗，在去年9月世紀暴雨期間，就有1000多宗。三級火以上數字增加，主要涉及工廈，住宅，鐵皮屋等，有7宗涉電力，1宗涉吸煙，1宗未能確定，而電力火警成為起原因第二位。

防火巡查方面，去年進行456,168次巡查，發出9,075張消除火警危險通知書，作出1,471宗檢控，另有28萬次消防裝置及保養巡查。

消防處去年進行40,763宗特別服務，按年增15.4%，在9月世紀暴雨期間，消防處作出全體人員緊急戒備，接獲800多宗召喚，較平日多2.5倍，曾出動潛水員、消防車，清理港鐵阻塞物及積水，並協助石澳居民撤離。

去年2月，土耳其發生7.8級地震，港府成立59人特區救援隊，成功在當地救出4倖存者。

去年救護召喚錄816329宗按年升10.3%，緊急召喚有775625宗增10.3%，有94.3%按召達時間到場，比服務承諾高1.8%。