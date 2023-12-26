消防設全球首個機場洗消設施處理化生事件　每小時可為280人清洗

當遇到化學、生物、輻射或核污染等事故，消防危害物質事故支援隊會到現場架起帳篷搭建臨時洗消設施，為受污染人士清洗，但萬一事件發生在機場禁區，相關資源未必能及時到位。面對核事故等威脅，消防處在機場擴建三跑道時，建設全球第一個機場洗消及救援設施，並計劃明年第二季啟用。當禁區內或航機上發生相關事故時，可利用設施為污染人士進行洗消，每小時最多可處理280人，即使全球載客量最大的客機發生事故，也可在兩小時內完成洗消。



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洗消及救援設施佔地600平方米 建於三跑

機場禁區內洗消及救援設施，設置於機場北面跑道、即新建的三跑，並鄰近機場北消防局。設施佔地600平方米，樓高兩層及一個地庫，當中地面層是洗消設施，二樓為機房，地庫則是大型水缸，並備有冷氣、冷暖水、空氣過濾系統及負壓系統等。

當禁區或機上有人懷疑受生化、核輻射等污染時，相關人士會被送往洗消設施大樓，進入集合區登記及收集個人物品，並取得洗消包。需洗消人士進入脫衣區，需把衣物放進防化桶內，穿上斗篷進入清洗區。

清洗三次未能過關須送醫院

清洗區設有12條洗消通道，其中兩條供行動不便人士在消防人員協助下進行清洗，另外10條則可按需清洗的男女比例，透過趟門劃分開男女區域。當清洗人士拉動手柄後便會出水，完成清洗後需穿上保護衣，進入監察區，由消防人員進行覆檢，檢查是否有殘餘化生物質。

若檢查到有相關物質殘留，該名人士需再次回到清洗區清洗，倘三次仍未能通過檢測，則需送往醫院處理。當完成檢查後，相關人士會進入等候區，現場有消防及救護人員，留意其身體狀況，確認無不適後，便可回到旅檢大樓進行清關，其受污染衣物會被消毀，手機、銀包等貴重物品經消防處理後可獲發還。

曾為福島採訪回港記者進行洗消

消防危害物質事故支援隊署理助理消防區長林國鴻表示，由於禁區位置不便，若要臨時搭建洗消設施，物資或未能及時跟上，消防也有必要居安思危，故決定設立固定的洗消設施。

他提及，2011年3月11日本福島發生核電站事故，當時有24名在地採訪的香港記者回港，有人報稱身體不適，疑受到核輻射污染，故消防即在機場架起臨時洗消設施為相關人士清洗，事件亦反映在機場建設施的必要性。

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機場東消防局 明年第3季落成

除洗消及救援設施外，機場消防隊助理區長梁柏豪表示，為應對三跑落成後乘客處理量增加，機場東消防局預計在明年第3季落成，屆時機場消防裝備人手會增加1倍。他稱為加強機場消防培訓及提升國際地位，有短中長期措施進行，包括短期內就課程申請資歷架構認證以提高培訓質素；中期與內地機構合作，協助內地培訓消防人才及促進兩地專業互認；以及長遠與香港航空學院合作辦的課程，可吸引外國消防人員到港受訓等，提高機場救火專業地位。

由於飛機燃油較多需用泡沫滅火，故機場目前共有四架特別消防車，包括快速截擊車、重泡車、喉泡車及俗稱「剌針」的高空伸縮泡塔車，供消防員快速到達現場指揮並進行持續滅火工作，必要時更可用「刺針」拮穿機身救助機艙內乘客。機場北消防局指揮室位於建築頂層面向跑道，時刻監察跑道狀況，當發生事件時，會按動緊急掣，通知各單位及調配人手出動。