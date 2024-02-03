新紮師兄｜不愛讀書火爆邊青逆轉成警員　投考三次終成見習督察

香港警察學院今日（3日，星期六）舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。有畢業學員自述年少是一個不愛讀書，愛流連街頭的邊青，在接觸欖球運動及到柬埔寨與當地欖球隊交流後扭轉乾坤，立志從警。



他在學業之道上「過五關斬六將」，克服英文障礙，經過第三次投考見習督察後終通過遴選，更成為施禮榮盾及榮譽警棍的得獎人。



29歲見習督察葉文權（Peter)獲頒施禮榮盾及榮譽警棍，年少時是一個不愛回家、不愛讀書的邊緣青年。（盧翊銘攝）

日流連街頭遇上社工 獲推薦學欖球控制情緒

已服務警隊九年半、畢業學員之一的29歲見習督察葉文權（Peter），獲頒施禮榮盾及榮譽警棍，從駐守行動部的警員到最近晉升為督察的他，年少時卻是一名不愛回家、不愛讀書，終日流連街頭的邊緣青年。當時有社工會到街上主動與年青人聊天，久而久之，他與其中一位社工關係愈來愈佳。

作為13歲的少年，在人生目標未明、無心向學的狀態中，加上其體格龐大及好動，經該位社工的推薦，葉文權參加由警察義工舉辦的「奮進行動」（Operation Breakthrough）。該計劃透過由警察義工與社工合辦的多項體育運動，為參加者建立正面價值觀以避免他們誤入歧途。他加入了奮進青少年欖球隊，接受訓練及到海外參加比賽。

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葉文權說，初時接觸欖球難以集中投入運動，認為這項運動有太多規則，並不愛玩，「其實我細個係一個好火爆嘅人嚟嘅，亦都唔鍾意聽人講嘢。」他解釋，欖球是一個有碰撞的運動，一旦有碰撞就會有衝突；不過因警察義工的啟發，他戒掉了壞脾氣，學會遵守紀律、控制情緒，避免爭吵及尊重別人。

完成DSE後成功投考警察 持續進修取得學士學位考督察

有一次，葉文權獲安排到柬埔寨與當地欖球隊進行交流，並到貧民區與當地小朋友一起打欖球，目睹他們在惡劣的環境中成長，他體會到幸福非必然。從那時起，他立志貢獻社會，在18歲時完成DSE高級文憑課程，並在19歲那年成功投考警員，於2014年正式加入警隊。

成功加入警隊後，葉文權希望增值自己，在職期間持續進修並取得學士學位，再投考見習督察，得到投考見習督察的「入場券」。礙於自己並非一個專注學習的學生，他亦坦言英文能力較差，投考兩次均失敗。

為克服英文的難關，他在疫情期間報名參加線上英文課程，疫情緩和後又轉到坊間不同的面授課程。經過一年的進修，他懷抱信心投考見習督察第三次，最終在去年5月成功通過遴選並進入學院受訓。

他表示，成為警員後，希望以警察身份幫助青少年重回正軌，亦一直鼓勵不少與他一樣為「奮進行動」的畢業生投考警隊，至今已有超過30人加入。

▼2023年11月25日 警察學院結業會操▼

