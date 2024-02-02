連續性合約｜飲食業稱提高時薪避468規定　料日後成本增加一成

勞工顧問委員會昨日（1日）舉行會議，勞資雙方委員就檢討《僱傭條例》下「連續性合約」規定（俗稱「418」規定）達成共識，將有關規定放寬至以四星期工時合計、即68小時為「連續性合約」工時門檻，可享有僱傭福利。有飲食業僱主指，現時部分機構會與員工協商，提高時薪以避開「418」規定，以減輕經營負擔，預計新安排落實後，經營成本會增加一成。



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稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日（２日）在電台節目表示，散工佔飲食業3至4成人手，主要分為「炒散」以及「長兼職」兩類。他表示，現時部分機構會與員工協商，提高時薪以避開「418」規定，例如，時薪由80元提高至90元，但第四星期工作較短時數。他解釋，因為飲食業需要大量人手，若長兼職工作滿5年就需要支付長期服務金，該款項對飲食業而言為沉重壓力，因此不少機構會提高時薪以避開「418」規定。

他指，作出修定後，部分員工可能會按需要在第一個星期工作68小時，其後三星期不工作，僱主就要安排額外人手，預計整體經營成本會上升一成。

勞顧會僱員代表林稱方案「可以接受」

勞顧會僱員代表林偉江表示，一直以來不少零散工希望可以檢討「418」規定，他指，零售業以及飲食業較多散工，以往做法是員工較常在第四個星期不用上班，現時部分大型機構亦會如此規避「418」。

林偉江（黃寶瑩攝）

他形容是次方案為「可以接受」，期待政府未來可以降低相關門檻，令受惠員工變多。另外，他指，期望「連續性合約」可以不受「時數」影響，因為僱主可以避開規定，同時應多做宣傳工作，令員工清楚知道自己的權益。

勞顧會僱主代表期望修定可以釋放勞動人口

勞顧會僱主代表陳偉聰表示，是次修定是勞方、資方、政府共同協商所得的結果，他提到，各持分者期望相關做法能有助釋放勞動人口。不過，他形容，是次資方考慮時「戰戰兢兢」 ，目前經濟低迷，前景不明朗，惟勞工短缺問題十分嚴重，加上通過相關法例需時，相信現時作出修定屬合適決定。