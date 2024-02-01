連續性合約｜勞顧會達共識門檻降至468　勞方委員：未盡善盡美

勞顧會今日（1日）就俗稱「418」的連續性合約規定修改方向展開討論，並達成共識，建議把「418」連續性合約規定改為「468」、即以四星期工時合計為一個計算單位，而四星期工時門檻則定為68小時。



勞顧會六名勞方委員發稿表示，現時估計約有20萬僱員不是按「連續性合約」受僱，相信修訂後能讓更多短工時工友受惠。他們也指出，修訂未必盡善盡美，但考慮到現時社會經濟逐步復常的實際情況，468方案能平衡勞資雙方的共同發展。



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根據現行「418」規定，無論全職或兼職僱員，如受僱於同一僱主工作4星期或以上，而每星期工作滿18小時，便被視為以「連續性合約」受僱，而如符合《僱傭條例》訂明的相關條件，可享有一系列僱傭福利，例如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。

勞顧會今日就修改「418」規定展開討論，並達成共識，建議改為「468」、即以四星期工時合計為一個計算單位，而四星期工時門檻則定為68小時。

勞顧會勞方六名委員相信修訂後能讓更多短工時工友受惠，加強零散工、兼職工友的權益。（資料圖片／江麗盈攝）

勞顧會六名勞方委員發稿表示，「418」連續性合約自1990年6月推行至今已逾30年，工會及勞工團體不時收到工友求助，指部分僱主為了規避「418」保障而調整上班安排，現時估計約有20萬僱員不是按「連續性合約」受僱，相信修訂後能讓更多短工時工友受惠，加強零散工、兼職工友的權益。

六名勞方委員又指，雖然修訂未必盡善盡美，但考慮到現時社會經濟逐步復常的實際情況，「468」方案仍能一定程度上加強對兼職工的保障，亦未有對僱主增加成本，能平衡勞資雙方的共同發展。

他們續指，反映勞顧會勞資官三方協商機制恆之有效，寄望接下來的立法過程，勞顧會共識的方案會得到尊重及支持。

勞聯立法會議員林振昇、周小松亦以聲明回應，指出目前方案非最完美，工時門檻方面應有可再下調的空間，惟尊重勞顧會勞資雙方代表的磋商結果，對今次建議方案表示支持。

林振昇也提到，過去有個別僱主經常走「法律罅」，認為「468」方案以每4周計算總工時，是填補現時漏洞的有力改動，而工時門檻方面也有所下調，預料可讓更多勞工受到保障，尤其是兼職和零散工的工友。

周小松則指，縱然新方案與勞聯過去一直提倡的「460」方案尚有距離，但相信未來仍然有調整空間，期望政府日後能隨着社會和經濟情況的發展，定期檢討工時門檻和制度，持續提升勞工保障。他也表示，相信「468」方案落實及推出後，將有望成為釋放潛在本地勞動力的誘因，推動更多人重投職場。

工聯會權益委員會提到，過去多次提議放寬連續性合約規定，有關方案亦曾於2013年於勞顧會進行討論，惟當時未能達成共識，對今次勞顧會的建議方案表示歡迎，認為新修訂堵塞了原有規定的漏洞，並相信新修訂以4周合計68小時計算，能讓更多偶爾每周工時少於18小時的僱員變為符合規定，一定程度上保障打工仔的權益。